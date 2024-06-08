В кортежах ФСО впервые появились гибриды: это внедорожники из Китая

В кортежах ФСО впервые появились гибриды: это внедорожники из КитаяСпецслужба взяла на пробу малолитражные бензин-электрические модели
Закупки ФСО засекречены, поэтому определить, взяты бензин-электрические Tank 500 в аренду или поставлены на баланс спецслужбы нельзя. Однако год назад именно с Петербургского экономического форума началась экспансия обычных Tank 500 в ведомственные гаражи. Шестицилиндровые внедорожники закуплены партией, о четырёхцилиндровых гибридах такого сказать нельзя.
В Санкт-Петербурге для сопровождения охраняемых лиц задействовали около десяти Tank 500 HEV. Отличия таких версий — запасное колёсо на пятой двери, иная решётка радиатора и трёхрядный салон. Поменялась и техника: на смену 3,0-литровому V6 (299 сил, 500 Нм) пришёл 2,0-литровый рядный двигатель (245 сил, 380 Нм) в сочетании с электромотором и батареей на 1,75 киловатт-часа. Пиковая отдача — 299 сил и 616 Нм.
Аргумент в пользу гибридного варианта — цена. Tank 500 HEV стоит 6,3-6,5 миллиона рублей в зависимости от года выпуска, а сопоставимый по оснащению обычный внедорожник окажется дороже на 600 тысяч рублей. Кстати «розеточные» гибриды в автопарке ФСО тоже появляются, замечен роскошный минивэн Voyah Free с силовой установкой такого типа.