В кортежах ФСО впервые появились гибриды: это внедорожники из Китая

Спецслужба взяла на пробу малолитражные бензин-электрические модели

В кортежах ФСО впервые появились гибриды: это внедорожники из Китая. На прошедшем Петербургском экономическом форуме гостей сопровождали Tank 500 Urban, то есть самозаряжаемые HEV-версии популярной модели. Ранее у Федеральной службы охраны «полноценные» гибриды замечены не были, хотя на Aurus силовая установка не лишена электрификации, а у ряда иномарок по экологическим соображениям есть 48-вольтовые стартер-генераторы.