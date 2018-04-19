Лимузин не использовался для перевозки первых лиц государства

Пульс

В ФСО рассказали про «шестисотый Путина», выставленный на продажу

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19 апреля 2018

Бронированный лимузин Mercedes-Benz S600 Pullman, который ранее появился в продаже на сайте auto.ru, не использовался для перевозки первых лиц государства. Об этом агентству РИА Новости заявили в Федеральной службе охраны.

[Самые дорогие автомобили самого популярного сайта продаж](https://motor.ru/news/putinpullman-18-04-2018.htm)

Самые дорогие автомобили самого популярного сайта продаж

«Данная машина была сняла с баланса после прохождения определенного пробега и передана для реализации. Этот автомобиль не использовался для обслуживания главы государства», – заявил собеседник агентства.

По информации в объявлении, размещенном на сайте продаж, Mercedes-Benz S600 Pullman использовался Владимиром Путиным для поездок на официальные и неофициальные встречи. Машина оснащена 367-сильным двигателем 5.8, пятидиапазонным «автоматом» и бронекапсулой, способной выдерживать выстрелы пулями калибра 7.62 со стальным сердечником.

Лимузин, пробег которого составляет 88 тысяч километров, оценен в 8,5 миллиона рублей.

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Теги:
Mercedes-BenzS-ClassPullman
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