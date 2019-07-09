Посмотрите, как 550-сильное купе Jaguar едет на двух колесах

Сотрудничество Терри Гранта и Jaguar началось несколько лет назад. Каскадер успел принять участие в постановке и исполнении ряда трюков для рекламы кроссоверов британской марки: на F-Pace он сделал «мертвую петлю», а на E-Pace — сложнейший трюк «бочка». В этот раз каскадер решил снова всех удивить и проехать 1,86-километровую трассу в Гудвуде на двух колесах за рулем спорткупе, хотя в 2017-м он это уже проделал на Range Rover Sport SVR.
Видео: Goodwood Road & Racing
Для трюка выбрали купе Jaguar F-Type R. Оно оснащено пятилитровым двигателем V8 с механическим нагнетателем. Отдача агрегата — 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Динамика спорткара в этом случае была неважна, тем не менее F-Type R способен достигнуть первой «сотни» за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 300 километров в час.