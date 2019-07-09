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14:02

Посмотрите, как 550-сильное купе Jaguar едет на двух колесах

За рулем автомобиля находился каскадер Терри Грант

Британский каскадер Терри Грант проехал трассу Гудвуда на двух колесах. Во время заезда рекордсмен Книги Гиннесса находился за рулем купе Jaguar F-Type R.
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Сотрудничество Терри Гранта и Jaguar началось несколько лет назад. Каскадер успел принять участие в постановке и исполнении ряда трюков для рекламы кроссоверов британской марки: на F-Pace он сделал «мертвую петлю», а на E-Pace — сложнейший трюк «бочка». В этот раз каскадер решил снова всех удивить и проехать 1,86-километровую трассу в Гудвуде на двух колесах за рулем спорткупе, хотя в 2017-м он это уже проделал на Range Rover Sport SVR.

Видео: Goodwood Road & Racing

Для трюка выбрали купе Jaguar F-Type R. Оно оснащено пятилитровым двигателем V8 с механическим нагнетателем. Отдача агрегата — 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Динамика спорткара в этом случае была неважна, тем не менее F-Type R способен достигнуть первой «сотни» за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 300 километров в час.

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