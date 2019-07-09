Посмотрите, как 550-сильное купе Jaguar едет на двух колесах

Сотрудничество Терри Гранта и Jaguar началось несколько лет назад. Каскадер успел принять участие в постановке и исполнении ряда трюков для рекламы кроссоверов британской марки: на F-Pace он сделал «мертвую петлю», а на E-Pace — сложнейший трюк «бочка». В этот раз каскадер решил снова всех удивить и проехать 1,86-километровую трассу в Гудвуде на двух колесах за рулем спорткупе, хотя в 2017-м он это уже проделал на Range Rover Sport SVR.