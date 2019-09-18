В России водители смогут заправляться в рассрочку

Чтобы воспользоваться рассрочкой, водителям потребуется получить пластиковую карту, оформив договор через мобильные приложения Gett или АЗС.GO. Лимит кредитных карт составит 15 000 рублей. Цена на топливо в рассрочку не будет отличаться от цены при обычной оплате. Затраты на пользование картой берет на себя сеть АЗС «Газпромнефть».

У владельцев карты будет один месяц, чтобы рассчитаться за топливо, не переплачивая. В случае, если водитель просрочит платеж, ставка по кредиту составит 59 процентов. Другие детали соглашения представители «БКС банка» и сети «Газпромнефть» сообщить отказались.