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15:20

В России водители смогут заправляться в рассрочку

Продавать топливо в долг начнет сеть заправочных станций «Газпромнефть»

Таксисты сервиса Gett смогут с сентября заправляться на АЗС «Газпромнефть» в рассрочку. Скорый старт совместного проекта «Газпромнефти» и «БКС банка» подтвердил председатель правления банка Дмитрий Пешнев-Подольский. Топ-менеджер рассказал «Ведомостям», что до конца года заправляться в долг смогут все пользователи АЗС «Газпромнефти».

Чтобы воспользоваться рассрочкой, водителям потребуется получить пластиковую карту, оформив договор через мобильные приложения Gett или АЗС.GO. Лимит кредитных карт составит 15 000 рублей. Цена на топливо в рассрочку не будет отличаться от цены при обычной оплате. Затраты на пользование картой берет на себя сеть АЗС «Газпромнефть».

У владельцев карты будет один месяц, чтобы рассчитаться за топливо, не переплачивая. В случае, если водитель просрочит платеж, ставка по кредиту составит 59 процентов. Другие детали соглашения представители «БКС банка» и сети «Газпромнефть» сообщить отказались.

К концу 2019 года «Газпромнефть» планирует продавать около семи процентов топлива по цифровым каналам. Для этого партнер сети АЗС, «БКС банк» начал переговоры с агрегаторами «Яндекс.Такси» и Citimobil.

Источник: Ведомости