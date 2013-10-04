Fiat предложил студентам разработать модели будущего

Компания Fiat предложила студентам британского Королевского колледжа искусств (Royal College of Art) поучаствовать в конкурсе, целью которого является создание прототипов будущих Fiat 500 и Panda. Всего в соревновании примут участие 14 команд учащихся по четыре человека в каждой.

Помимо непосредственно разработки концепции будущих моделей, студентам прочитают серию из шести лекций. В качестве докладчиков выступят, в частности, глава отдела дизайна европейских, африканских и ближневосточных моделей Роберто Джиолито, а также руководитель департамента глобального дизайна группы Fiat-Chrysler Лоренцо Рамачиотти.