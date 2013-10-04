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Новости
Опубликовано 04 октября 2013, 20:34

Fiat предложил студентам разработать модели будущего

Учащиеся Королевского колледжа искусств разработают свои версии Fiat 500 и Panda
Компания Fiat предложили студентам британского Королевского колледжа искусств разработать будущие версии моделей 500 и Panda. Победители получат возможность посетить дизайн-студию компанию в Турине и поучаствовать в создании глиняных моделей.
Fiat 500e
Fiat 500e
© Fiat
Александр Мирошкин

Компания Fiat предложила студентам британского Королевского колледжа искусств (Royal College of Art) поучаствовать в конкурсе, целью которого является создание прототипов будущих Fiat 500 и Panda. Всего в соревновании примут участие 14 команд учащихся по четыре человека в каждой.

Помимо непосредственно разработки концепции будущих моделей, студентам прочитают серию из шести лекций. В качестве докладчиков выступят, в частности, глава отдела дизайна европейских, африканских и ближневосточных моделей Роберто Джиолито, а также руководитель департамента глобального дизайна группы Fiat-Chrysler Лоренцо Рамачиотти.

Fiat 500

Fiat 500

Лучшую работу назовут 11 декабря. В выборе победителя будут участвовать как представители Fiat, так и сотрудники колледжа искусств. Авторы проектов победителей получат возможность сделать макеты своих разработок в дизайн-центре Fiat в Турине. Там же для победителей организуют семимесячную стажировку.

Планируют ли в Fiat использовать дизайнерские находки студентов в будущем, не уточняется.

Fiat Panda

Fiat Panda

Ранее с аналогичной просьбой к учащимся Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) обратился "АвтоВАЗ". Студентам было предложено разработать проект новой модели гольф-класса. Первое место занял проект учащегося пятого курса Дмитрия Почашева. Он, а также авторы проектов, занявших второе и третье места, получили возможность стажироваться в дизайнерской студии отечественного автопроизводителя, которую возглавляет Томас Бигвуд.

Автор:Александр Мирошкин
Тег:
#500