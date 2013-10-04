Fiat предложил студентам разработать модели будущего

Fiat предложил студентам разработать модели будущегоУчащиеся Королевского колледжа искусств разработают свои версии Fiat 500 и Panda
Компания Fiat предложила студентам британского Королевского колледжа искусств (Royal College of Art) поучаствовать в конкурсе, целью которого является создание прототипов будущих Fiat 500 и Panda. Всего в соревновании примут участие 14 команд учащихся по четыре человека в каждой.
Помимо непосредственно разработки концепции будущих моделей, студентам прочитают серию из шести лекций. В качестве докладчиков выступят, в частности, глава отдела дизайна европейских, африканских и ближневосточных моделей Роберто Джиолито, а также руководитель департамента глобального дизайна группы Fiat-Chrysler Лоренцо Рамачиотти.
Лучшую работу назовут 11 декабря. В выборе победителя будут участвовать как представители Fiat, так и сотрудники колледжа искусств. Авторы проектов победителей получат возможность сделать макеты своих разработок в дизайн-центре Fiat в Турине. Там же для победителей организуют семимесячную стажировку.
Планируют ли в Fiat использовать дизайнерские находки студентов в будущем, не уточняется.
Ранее с аналогичной просьбой к учащимся Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) обратился "АвтоВАЗ". Студентам было предложено разработать проект новой модели гольф-класса. Первое место занял проект учащегося пятого курса Дмитрия Почашева. Он, а также авторы проектов, занявших второе и третье места, получили возможность стажироваться в дизайнерской студии отечественного автопроизводителя, которую возглавляет Томас Бигвуд.