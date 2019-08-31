Lexus просит поддержать проект нового суперкара

У дилеров Lexus в разных уголках планеты до сих пор можно найти совершенно новые LFA. Заднеприводное купе с 4,8-литровым мотором V10 мощностью 560 лошадиных сил и шестиступенчатой секвентальной автоматической коробкой передач разгонялось с места до 100 километров в час всего за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляла 325 километров в час. При этом суперкар отнюдь не пользовался спросом у покупателей: скромный тираж в 500 автомобилей так и не удалось реализовать с 2010 года.
Скорее всего, в этом виновата высокая даже по меркам суперкаров стоимость автомобиля: за «Лексус» просили от 375 до 500 тысяч долларов. Неудивительно, что после такого провала будущее проекта LFA казалось маловероятным.
Но вице-президент Lexus Коджи Сато в интервью изданию Autocar рассказал, что его воодушевляет идея выпустить новый суперкар и в компании вовсе не отказывались от этой идеи. Просто для этого «Лексусу» нужна помощь: японцы хотят ощутить мощную поддержку проекта, причём сразу с двух сторон — как от потенциальных покупателей, так и от автомобильной прессы.