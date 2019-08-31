Lexus просит поддержать проект нового суперкара

Скорее всего, в этом виновата высокая даже по меркам суперкаров стоимость автомобиля: за «Лексус» просили от 375 до 500 тысяч долларов. Неудивительно, что после такого провала будущее проекта LFA казалось маловероятным.

Но вице-президент Lexus Коджи Сато в интервью изданию Autocar рассказал, что его воодушевляет идея выпустить новый суперкар и в компании вовсе не отказывались от этой идеи. Просто для этого «Лексусу» нужна помощь: японцы хотят ощутить мощную поддержку проекта, причём сразу с двух сторон — как от потенциальных покупателей, так и от автомобильной прессы.