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14:00

Lexus просит поддержать проект нового суперкара

Японцы могут сделать наследника LFA, но лишь при определённых условиях

Производство Lexus LFA было завершено в декабре 2012 года, однако тираж в 500 экземпляров и по сей день не распродан. Несмотря на это, у суперкара может появиться преемник.

У дилеров Lexus в разных уголках планеты до сих пор можно найти совершенно новые LFA. Заднеприводное купе с 4,8-литровым мотором V10 мощностью 560 лошадиных сил и шестиступенчатой секвентальной автоматической коробкой передач разгонялось с места до 100 километров в час всего за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляла 325 километров в час. При этом суперкар отнюдь не пользовался спросом у покупателей: скромный тираж в 500 автомобилей так и не удалось реализовать с 2010 года.

Скорее всего, в этом виновата высокая даже по меркам суперкаров стоимость автомобиля: за «Лексус» просили от 375 до 500 тысяч долларов. Неудивительно, что после такого провала будущее проекта LFA казалось маловероятным.

Но вице-президент Lexus Коджи Сато в интервью изданию Autocar рассказал, что его воодушевляет идея выпустить новый суперкар и в компании вовсе не отказывались от этой идеи. Просто для этого «Лексусу» нужна помощь: японцы хотят ощутить мощную поддержку проекта, причём сразу с двух сторон как от потенциальных покупателей, так и от автомобильной прессы.