Lamborghini представила суперкар будущего с «самозалечивающимся» кузовом

Компания Lamborghini представила концептуальный «суперкар будущего», который был разработан в сотрудничестве с Массачуссетским технологическим институтом. Прототип назвали Terzo Millennio (в переводе с итальянского – «Третье тысячелетие»), а одной из особенностей стал «самозалечивающийся» карбоновый кузов.

По задумке инженеров, «суперкар будущего» должен оснащаться электрической силовой установкой: в каждое из колес встроено по электромотору, которые питаются от комплекта «инновационных суперкондесаторов», встроенных в структуру кузова. Характеристики агрегатов, как и подробности их работы, не называются.