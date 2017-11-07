Lamborghini представила суперкар будущего с «самозалечивающимся» кузовом

Lamborghini представила суперкар будущего с «самозалечивающимся» кузовомПрототип разработан совместно с Массачуссетским технологическим институтом
Компания Lamborghini представила концептуальный «суперкар будущего», который был разработан в сотрудничестве с Массачуссетским технологическим институтом. Прототип назвали Terzo Millennio (в переводе с итальянского – «Третье тысячелетие»), а одной из особенностей стал «самозалечивающийся» карбоновый кузов.
По задумке инженеров, «суперкар будущего» должен оснащаться электрической силовой установкой: в каждое из колес встроено по электромотору, которые питаются от комплекта «инновационных суперкондесаторов», встроенных в структуру кузова. Характеристики агрегатов, как и подробности их работы, не называются.
Разработчики утверждают, что нанотехнологии позволят не только использовать кузов, как один большой аккумулятор, но и сделать его «самовосстанавливащимся». Электроника распознает трещины или любые другие повреждения углепластиковых панелей и устранит их с помощью специальных нанотрубок, каналов, заполненных «залечивающими химическими веществами».
Lamborghini Terzo Millennio – это не предвестник серийной модели, а скорее демонстрация технологий, которые могут появиться на серийных автомобилях в ближайшем будущем. Партнерское соглашение с Массачуссетским технологическим институтом рассчитано на три года. Ожидается, что в первый год будет разработан карбоновый материал с нанотрубками. Во второй год этот материал «научат» хранить и отдавать энергию, а далее – научатся делать из этого материала кузовные панели и другие детали.
я выбрал вместо рекламы.
Как говорят в «Ламбо», совсем необязательно, что будущие модели когда-либо получат электрические силовые установки. Однако «электрификация» линейки точно будет: ранее производитель уже подтвердил разработку Huracan следующего поколения, который станет подключаемым гибридом. Ожидается, что он появится в 2022 году и будет оснащен твердотельными аккумуляторами.