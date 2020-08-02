У нового Mercedes-Benz G-Class появится «бюджетная» версия с мотором 2.0

Китайские журналисты выяснили, что Mercedes-Benz G 350 для Поднебесной с бензиновым 2,0-литровым четырёхцилиндровым мотором M264 будет развивать 299 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. «Глобальный» внедорожник с аналогичным индексом — версия G 350 d с шестицилиндровым 286-сильным (600 Нм) турбодизелем OM656 — в Китай не поставляется.
Фото: Mercedes-Benz G 350
Внешне базовый G 350 отличается от более мощной модификации G 500 только колёсами меньшего диаметра и шильдиками. Компромиссов по трансмиссии нет: 2,0-литровый «Гелендеваген» оснащается тем же 9-скоростным «автоматом», сохранились все три блокировки дифференциалов.
Вероятно, для «триста пятидесятого» G-Class подготовят упрощённую комплектацию, хотя интерьер тестового прототипа ничем не отличается от «старших» версий.
Одна из целей китайского филиала Mercedes-Benz — сделать цену версии G 350 ниже порога в 1 миллион 469 тысяч юаней (15,7 миллиона рублей), чтобы покупатели «бюджетной» модификации не попадали под налог на роскошь. В настоящий момент базовый G 500 в Поднебесной стоит от 1 миллиона 629 тысяч юаней (17,4 миллиона рублей).
Ожидается, что продажи Mercedes-Benz G 350 в Поднебесной стартуют в сентябре. За пределами Китая новый «Гелендеваген» с четырёхцилиндровым мотором не появится.