У нового Mercedes-Benz G-Class появится «бюджетная» версия с мотором 2.0

Внешне базовый G 350 отличается от более мощной модификации G 500 только колёсами меньшего диаметра и шильдиками. Компромиссов по трансмиссии нет: 2,0-литровый «Гелендеваген» оснащается тем же 9-скоростным «автоматом», сохранились все три блокировки дифференциалов.

Вероятно, для «триста пятидесятого» G-Class подготовят упрощённую комплектацию, хотя интерьер тестового прототипа ничем не отличается от «старших» версий.