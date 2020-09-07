Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class с 2,0-литровым мотором

Маркетологи Mercedes-Benz назвали версию с четырёхцилиндровым мотором G 350 — идентичный индекс у «глобального» внедорожника с шестицилиндровым турбодизелем 3.0, который в Китае не продаётся.
«Гелендеваген» с 258-сильным (370 Нм) турбомотором 2.0 M264 способен разгоняться с места до 100 километров в час за восемь секунд. Трансмиссия у G 350 штатная — 9-ступенчатый «автомат»; система полного привода с тремя блокировками дифференциалов не изменилась.
Фото: autohome.com.cn
Внешне отличить базовый G-Class от восьмицилиндровой версии можно по шильдику на пятой двери и отсутствию логотипов V8 на передних крыльях. По оснащению модификации G 350 и G 500 идентичны: есть и мультимедиасистема MBUX, и аудиосистема с 16 динамиками, и мультиконтурные кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, и амбиентная подсветка салона, и весь спектр систем активной безопасности.
С появлением версии с мотором 2.0 новый Mercedes-Benz G-Class подешевел почти на 200 тысяч юаней (2,18 миллиона рублей): теперь цены стартуют с 1 429 800 юаней (15,7 миллиона рублей). Вдобавок, базовая версия «Гелика» не облагается налогом на роскошь, что позволит китайским потребителям сэкономить ещё больше.