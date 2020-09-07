Mercedes-Benz начал продажи нового G-Class с 2,0-литровым мотором

Маркетологи Mercedes-Benz назвали версию с четырёхцилиндровым мотором G 350 — идентичный индекс у «глобального» внедорожника с шестицилиндровым турбодизелем 3.0, который в Китае не продаётся.

«Гелендеваген» с 258-сильным (370 Нм) турбомотором 2.0 M264 способен разгоняться с места до 100 километров в час за восемь секунд. Трансмиссия у G 350 штатная — 9-ступенчатый «автомат»; система полного привода с тремя блокировками дифференциалов не изменилась.