Mercedes-Benz G-класса начали превращать в электромобиль

Как сообщил в интервью изданию CarAdvice глава Mercedes-Benz Ола Каллениус, появление на рынке полностью электрической версии культового G-класса — вопрос лишь нескольких ближайших лет. Работы над внедорожником с полностью электрической силовой установкой идут полным ходом: инженеры уже приступили к созданию первого прототипа, который отправится на ходовые испытания.
Каллениус назвал Gelandewagen моделью, не принадлежащей ни к одному сегменту рынка, а также автомобилем, который нарушает логику автоиндустрии. Однако, по его словам, даже внедорожник, который традиционно ассоциируется с мощными многолитровыми моторами V8, должен стать более дружелюбным к окружающей среде. Тем временем в 2019 году глобальный объём продаж G-класса вырос на 60 процентов: по всему миру было реализовано около 35 тысяч автомобилей.