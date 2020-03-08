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8 марта, 18:00

Mercedes-Benz G-класса начали превращать в электромобиль

Легендарный внедорожник скоро получит электрическую версию

Александр Пономарев
Глава Mercedes-Benz рассказал, что работы над Gelandewagen с электрической силовой установкой уже идут полным ходом и в ближайшие несколько лет мы увидим их результат.

Как сообщил в интервью изданию CarAdvice глава Mercedes-Benz Ола Каллениус, появление на рынке полностью электрической версии культового G-класса вопрос лишь нескольких ближайших лет. Работы над внедорожником с полностью электрической силовой установкой идут полным ходом: инженеры уже приступили к созданию первого прототипа, который отправится на ходовые испытания.

Каллениус назвал Gelandewagen моделью, не принадлежащей ни к одному сегменту рынка, а также автомобилем, который нарушает логику автоиндустрии. Однако, по его словам, даже внедорожник, который традиционно ассоциируется с мощными многолитровыми моторами V8, должен стать более дружелюбным к окружающей среде. Тем временем в 2019 году глобальный объём продаж G-класса вырос на 60 процентов: по всему миру было реализовано около 35 тысяч автомобилей.