Mercedes-Benz G-класса начали превращать в электромобиль

Каллениус назвал Gelandewagen моделью, не принадлежащей ни к одному сегменту рынка, а также автомобилем, который нарушает логику автоиндустрии. Однако, по его словам, даже внедорожник, который традиционно ассоциируется с мощными многолитровыми моторами V8, должен стать более дружелюбным к окружающей среде. Тем временем в 2019 году глобальный объём продаж G-класса вырос на 60 процентов: по всему миру было реализовано около 35 тысяч автомобилей.