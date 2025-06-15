«Гелик» с пробегом 330 тысяч км продают за 9,5 млн рублей: вот почему

Отнюдь не «капсульный» вездеход стоит гораздо дороже среднего по рынку

«Гелик» с пробегом 330 тысяч км продают за 9,5 млн рублей: вот почему. В Москве выставили на продажу редкий Mercedes-Benz G 500 от заводского спецподразделения Guard. Речь идёт о бронеавтомобиле с баллистической защитой В6. Продавец утверждает, что автомобиль в идеальном техническом состоянии и полностью обслужен; фотоотчёт описанию соответствует. Следов ржавчины нет ни на уязвимых местах, ни на элементах подвески!