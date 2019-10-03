Посмотрите на идеальный 27-летний Mercedes-Benz G-Class

Кроме того, внедорожник обзавелся передней лебедкой, силовыми бамперами, новой радиаторной решеткой, а также покрашен с использованием современных технологий. В остальном G-Classe идентичен заводской версии начала 1990-х, только что сошедшей с конвейера: коробка передач, мосты, дифференциалы и тормоза совершенно новые, а остальные элементы тщательно воссозданы.