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18:11

Посмотрите на идеальный 27-летний Mercedes-Benz G-Class

Компания Expedition Motor Company с нуля восстановила военный G-Class

© Expedition Motor Company
Американская фирма Expedition Motor Company показала процесс реставрации Mercedes-Benz G 250 D 1992 года выпуска. Внедорожник разобрали до металла, заменили все необходимые детали и узлы на новые, модернизировали конструкцию по современным стандартам и тщательно протестировали готовый автомобиль.

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За основу взяли классический G-Class, выпущенный для европейских военных. Инженеры Expedition Motor Company в штрихах доработали внедорожник, добавив светодиодные задние фонари и линзованную переднюю оптику, оснастили 2,5-литровый дизель более производительным водяным насосом, модернизированным ремнем ГРМ, новыми поршнями и уплотнителями.

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Фото: Expedition Motor Company

Кроме того, внедорожник обзавелся передней лебедкой, силовыми бамперами, новой радиаторной решеткой, а также покрашен с использованием современных технологий. В остальном G-Classe идентичен заводской версии начала 1990-х, только что сошедшей с конвейера: коробка передач, мосты, дифференциалы и тормоза совершенно новые, а остальные элементы тщательно воссозданы.

Команда Expedition Motor Company вкладывает в создание каждого экземпляра около 1000 человеко-часов, поэтому на полный цикл работ уходит три-четыре месяца.

Цены на машины Expedition Motor начинаются с отметки 90 тысяч долларов (около 5,9 миллиона рублей). На официальном сайте компании есть онлайн-конфигуратор, позволяющий собрать классический «Гелендваген» или «Дефендер» по индивидуальному проекту.

Источник: Expedition Motor Company