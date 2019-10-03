Посмотрите на идеальный 27-летний Mercedes-Benz G-Class

За основу взяли классический G-Class, выпущенный для европейских военных. Инженеры Expedition Motor Company в штрихах доработали внедорожник, добавив светодиодные задние фонари и линзованную переднюю оптику, оснастили 2,5-литровый дизель более производительным водяным насосом, модернизированным ремнем ГРМ, новыми поршнями и уплотнителями.
Фото: Expedition Motor Company
Кроме того, внедорожник обзавелся передней лебедкой, силовыми бамперами, новой радиаторной решеткой, а также покрашен с использованием современных технологий. В остальном G-Classe идентичен заводской версии начала 1990-х, только что сошедшей с конвейера: коробка передач, мосты, дифференциалы и тормоза совершенно новые, а остальные элементы тщательно воссозданы.
Команда Expedition Motor Company вкладывает в создание каждого экземпляра около 1000 человеко-часов, поэтому на полный цикл работ уходит три-четыре месяца.
Цены на машины Expedition Motor начинаются с отметки 90 тысяч долларов (около 5,9 миллиона рублей). На официальном сайте компании есть онлайн-конфигуратор, позволяющий собрать классический «Гелендваген» или «Дефендер» по индивидуальному проекту.