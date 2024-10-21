Mercedes-Benz и Moncler выпустят два десятка уникальных G-Class

Серийный вариант, который выпустят ограниченным тиражом в 20 экземпляров, будет отличается от концепта. Во-первых, его построят на базе актуального G-Class — будут доступны бензиновый бензиновой G 500 и дизельной G 450 d, а во-вторых, у него будет обычная крыша. При этом машины обещают стилизовать под винтажные внедорожники конца прошлого века, добавив двухцветный кузов с черными акцентами и клетчатый салон. На спецверсию укажет эмблема коллаборации на багажной двери и порядковый номер на центральной консоли. В продажу такие Гелендвагены поступят весной 2025 года, цена пока не объявлена.