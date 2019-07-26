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14:37

Видео: «Гелик» сравнили с вездеходом Mercedes-Benz на бездорожье

Компания продемонстрировала возможность культовых внедорожников

Компания Mercedes-Benz опубликовала ролик с демонстрацией внедорожных возможностей двух культовых моделей — G-Class и Unimog. Оба автомобиля проехали по тестовой площадке G-Class Experience Centre, расположенной на бывшей военной авиабазе Ниттнер в 15 километрах от Граца, Австрия.

Mercedes-Benz G-Class — самая долгоживущая модель немецкого производителя. Оригинальный Geländewagen начали выпускать в 1979 году, при этом 80 процентов из проданных внедорожников всё ещё на ходу. Нынешний «Гелик» — второе поколение модели. Он не сильно изменился внешне и по-прежнему оснащен серьезным внедорожным арсеналом: понижающий ряд трансмиссии, три дифференциала с электронной блокировкой и отличная геометрия позволяют машине проезжать практически где угодно.

Другой герой ролика — Unimog — 15 раз подряд признавался «Внедорожником года» по версии читателей журнала Off Road. Автомобиль был разработан в 1946 году как многоцелевой внедорожник для сельскохозяйственных нужд. «Унимог» имел полный привод, передний и задний дифференциал с блокировками и был быстрее любой машины подобного класса. Нынешний внедорожник может преодолевать 45-градусные уклоны и броды глубиной до 1,2 метра, а его дорожный просвет составляет 410 миллиметров.