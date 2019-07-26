Видео: «Гелик» сравнили с вездеходом Mercedes-Benz на бездорожье

Другой герой ролика — Unimog — 15 раз подряд признавался «Внедорожником года» по версии читателей журнала Off Road. Автомобиль был разработан в 1946 году как многоцелевой внедорожник для сельскохозяйственных нужд. «Унимог» имел полный привод, передний и задний дифференциал с блокировками и был быстрее любой машины подобного класса. Нынешний внедорожник может преодолевать 45-градусные уклоны и броды глубиной до 1,2 метра, а его дорожный просвет составляет 410 миллиметров.