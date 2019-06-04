Обновленный Genesis G90 начали продавать в России

Дизайн обновленного Genesis G90 основан на фирменной концепции «атлетической элегантности» с характерной поясной линий, массивной решеткой радиатора в форме геральдического щита и заостренными фарами с узором G-Matrix. Для седана предлагается восемь цветов кузова, в том числе новые красный Porto Red и золотистый Gold Coast, а также несколько вариантов отделки салона. В версии G90 L с увеличенной колесной базой для обивки сидений используется полуанилиновая кожа.
Цены и комплектации обновленного Genesis G90
|Комплектация
|Двигатель
|Цена (рублей)
|Prestige
|3.8 V6
|4 690 000
|Prestige
|3.3 V6 Turbo
|4 995 000
|Premier
|3.8 V6
|5 280 000
|Elite
|3.8 V6
|5 590 000
|Elite
|3.3 V6 Turbo
|5 945 000
|Elite
|3.3 V6 Turbo
|5 945 000
|Royal
|3.3 V6 Turbo
|6 355 000
|Royal
|5.0 V8
|6 560 000
|G90 L
|5.0 V8
|6 860 000
В оснащение Genesis G90 входят 18-дюймовые многоспицевые диски (19-дюймовые доступны в виде опции), мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, интерфейсом Copper Graphic с медной цветовой палитрой, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link, а также активная система шумоподавления.
Помимо этого, у седана есть десять подушек безопасности, система удержания в полосе с функцией активного подруливания, контроля поперечного трафика при движении задним ходом, избежания фронтальных столкновений с возможностью определения велосипедистов и функция безопасного открытия дверей, предупреждающая о приближении автомобиля.
Гамма двигателей Genesis G90 состоит из «атмосферников» 3.8 V6 (309 сил) и 5.0 V8 (413 сил), а также 370-сильной «турбошестерки» рабочим объемом 3,3 литра. Коробка передач — восьмидиапазонный «автомат».