Обновленный Genesis G90 начали продавать в России

Дизайн обновленного Genesis G90 основан на фирменной концепции «атлетической элегантности» с характерной поясной линий, массивной решеткой радиатора в форме геральдического щита и заостренными фарами с узором G-Matrix. Для седана предлагается восемь цветов кузова, в том числе новые красный Porto Red и золотистый Gold Coast, а также несколько вариантов отделки салона. В версии G90 L с увеличенной колесной базой для обивки сидений используется полуанилиновая кожа.

Цены и комплектации обновленного Genesis G90