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10:16

Обновленный Genesis G90 начали продавать в России

Цены на седан стартуют с отметки 4 690 000 рублей

Южнокорейский премиум-бренд Genesis представил в России обновленную версию седана G90. Флагманская модель марки обновилась еще в прошлом году, получив абсолютно другой дизайн и улучшенную электронику. На нашем рынке G90 будет доступен в четырех комплектациях и с тремя вариантами двигателей по цене от 4 690 000 рублей.
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Дизайн обновленного Genesis G90 основан на фирменной концепции «атлетической элегантности» с характерной поясной линий, массивной решеткой радиатора в форме геральдического щита и заостренными фарами с узором G-Matrix. Для седана предлагается восемь цветов кузова, в том числе новые красный Porto Red и золотистый Gold Coast, а также несколько вариантов отделки салона. В версии G90 L с увеличенной колесной базой для обивки сидений используется полуанилиновая кожа.

Цены и комплектации обновленного Genesis G90
КомплектацияДвигательЦена (рублей)
Prestige3.8 V64 690 000
Prestige3.3 V6 Turbo4 995 000
Premier3.8 V65 280 000
Elite3.8 V65 590 000
Elite3.3 V6 Turbo5 945 000
Elite3.3 V6 Turbo5 945 000
Royal3.3 V6 Turbo6 355 000
Royal5.0 V86 560 000
G90 L5.0 V86 860 000

В оснащение Genesis G90 входят 18-дюймовые многоспицевые диски (19-дюймовые доступны в виде опции), мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, интерфейсом Copper Graphic с медной цветовой палитрой, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link, а также активная система шумоподавления.

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Помимо этого, у седана есть десять подушек безопасности, система удержания в полосе с функцией активного подруливания, контроля поперечного трафика при движении задним ходом, избежания фронтальных столкновений с возможностью определения велосипедистов и функция безопасного открытия дверей, предупреждающая о приближении автомобиля.

Гамма двигателей Genesis G90 состоит из «атмосферников» 3.8 V6 (309 сил) и 5.0 V8 (413 сил), а также 370-сильной «турбошестерки» рабочим объемом 3,3 литра. Коробка передач — восьмидиапазонный «автомат».

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