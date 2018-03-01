Совместно с журналом Vanity Fair построены пять спецверсий модели

Пульс

Седаны Genesis G90 подготовили для красной дорожки «Оскара»

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1 марта 2018

Марка Genesis в сотрудничестве с американским журналом Vanity Fair подготовила пять особых седанов G90 для 90-й церемонии вручения наград премии «Оскар». Автомобили будут использованы в качестве транспорта для перевозки номинантов премии и влиятельных персон.

Каждый автомобиль особой серии получит уникальное название. «Прикосновение чувственности» (A Touch of Sensuality) будет окрашен в светло-серебристый и матово-коричневый цвета. В отделке салона такого G90 будут использовать коричневый нубук и кожу наппа песочного цвета. «Звездная пыль» (Stardust) получит темно-серый цвет кузова и салон с отделкой черным бархатом.

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Genesis G90 A Touch of Sensuality

Genesis G90 A Touch of Sensuality

Genesis G90 A Touch of Sensuality

Genesis G90 A Touch of Sensuality

Genesis G90 Stardust

Genesis G90 Stardust

Genesis G90 Stardust

Genesis G90 Stardust

«Изумрудный сон» (Emerald Dream) окрасят в темно-зеленый и темно-коричневый. Салон седана выполнят из зеленой кожи.

«Правитель» (The Ruler) будет отличаться сочетание кирпично-красного и серого цветов. В отделке интерьера будет использоваться красный нубук.

Последний автомобиль — «Изысканная недосказанность» (Refined Understatement) — получил темно-синий окрас кузова с матово-белым верхом и интерьер с отделкой из черного нубука и кожи наппа.

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Genesis G90 Emerald Dream

Genesis G90 Emerald Dream

Genesis G90 The Ruler

Genesis G90 The Ruler

Genesis G90 The Ruler

Genesis G90 The Ruler

Genesis G90 Refined Understatement

Genesis G90 Refined Understatement

Genesis G90 Refined Understatement

Genesis G90 Refined Understatement

Флагманский седан Genesis G90 на российском рынке доступен с тремя вариантами силовых установок: 3.3 V6 (370 сил), 3.8 V6 (309 сил) и пятилитровым атмосферным V8 мощностью 413 лошадиных сил и 505 Нм крутящего момента. Цены на модель начинаются от 4 475 000 рублей.

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