В России загорелся еще один кроссовер GAC. Виноваты птицы

В России загорелся еще один кроссовер GAC. Виноваты птицыПо крайней мере, так утверждают в самой компании
«Автомобиль принадлежит юридическому лицу и долгое время не использовался, — рассказали журналистам в пресс-службе марки. — За время стоянки под капотом поселились птицы, устроив там уютное семейное гнездышко. Оно, нагревшись о горячий двигатель при движении, и стало причиной задымления». Компания даже посвятила случившемуся пост в своем официальном телеграм-канале, озаглавив его «Даже птицы выбирают GAC».
После случившегося в GAC подчеркнули: компания обязуется усилить активности по повышению информированности потребителей о правилах безопасности и ухода за автомобилем, чтобы минимизировать риски подобных инцидентов в будущем.
В этом случае обошлось без пострадавших, однако месяцем ранее с автомобилем GAC произошел куда более серьезный инцидент. В середине мая стало известно, что на трассе М-12 загорелся GAC GS8. Владелец китайского кроссовера вместе с супругой ехал из Оренбурга в Москву, и когда они свернули на АЗС, из-под днища автомобиля повалил дым, вспыхнула передняя левая дверь, заело водительский ремень и отказали тормоза. Пока водитель пытался выбраться из горящей машины, он получил ожоги тела.
В GAC инициировали собственную проверку: в компании пообещали проанализировать обстоятельства, при которых произошло возгорание.