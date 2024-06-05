В России загорелся еще один кроссовер GAC. Виноваты птицы

«Автомобиль принадлежит юридическому лицу и долгое время не использовался, — рассказали журналистам в пресс-службе марки. — За время стоянки под капотом поселились птицы, устроив там уютное семейное гнездышко. Оно, нагревшись о горячий двигатель при движении, и стало причиной задымления». Компания даже посвятила случившемуся пост в своем официальном телеграм-канале, озаглавив его «Даже птицы выбирают GAC».

После случившегося в GAC подчеркнули: компания обязуется усилить активности по повышению информированности потребителей о правилах безопасности и ухода за автомобилем, чтобы минимизировать риски подобных инцидентов в будущем.