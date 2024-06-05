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Новости
Опубликовано 05 июня 2024, 16:32
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В России загорелся еще один кроссовер GAC. Виноваты птицы

По крайней мере, так утверждают в самой компании
Китайский кроссовер загорелся на трассе в Саратове из-за гнезда. Стало известно о еще одном (втором за последний месяц) инциденте возгорания автомобиля марки GAC. Как сообщает «Российская газета», случай произошел с GS5 на трассе в Саратове: из-под капота повалил дым, водитель остановился и обнаружили очаг возгорания возле двигателя. Огонь был потушен и никто не пострадал. Сегодня, 5 июня, компания GAC дала официальный комментарий — предварительной причиной задымления стало...птичье гнездо.
GAC GS5
GAC GS5
© GAC
Лиза Будрина

«Автомобиль принадлежит юридическому лицу и долгое время не использовался, — рассказали журналистам в пресс-службе марки. — За время стоянки под капотом поселились птицы, устроив там уютное семейное гнездышко. Оно, нагревшись о горячий двигатель при движении, и стало причиной задымления». Компания даже посвятила случившемуся пост в своем официальном телеграм-канале, озаглавив его «Даже птицы выбирают GAC».

После случившегося в GAC подчеркнули: компания обязуется усилить активности по повышению информированности потребителей о правилах безопасности и ухода за автомобилем, чтобы минимизировать риски подобных инцидентов в будущем.

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В этом случае обошлось без пострадавших, однако месяцем ранее с автомобилем GAC произошел куда более серьезный инцидент. В середине мая стало известно, что на трассе М-12 загорелся GAC GS8. Владелец китайского кроссовера вместе с супругой ехал из Оренбурга в Москву, и когда они свернули на АЗС, из-под днища автомобиля повалил дым, вспыхнула передняя левая дверь, заело водительский ремень и отказали тормоза. Пока водитель пытался выбраться из горящей машины, он получил ожоги тела.

В GAC инициировали собственную проверку: в компании пообещали проанализировать обстоятельства, при которых произошло возгорание.

Источник:Российская газета
Автор:Лиза Будрина