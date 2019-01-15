Электрический концепт из Китая получил салон из пробки и трехместный диван спереди

Китайский концерн GAC уже несколько лет кряду участвует в Детройтском автосалоне, хотя его машины до сих пор не продаются в США. Но от планов выхода на американский рынок китайцы по-прежнему не отказываются. На этот раз марка привезла на выставку необычный концепт-кар Entranze — нечто среднее между кроссовером и минивэном.
Новинка стала первой машиной, созданной в недавно открытой калифорнийской дизайн-студии компании. Ее возглавляет швед Понтус Фонтеус: прежде он отвечал за интерьеры в Volkswagen, создал внешность серии концепт-каров cee'd в европейской дизайн-студией Kia и руководил дизайном интерьеров в Volvo. До перехода в GAC он успел позаниматься интерьерами в китайском электромобильном стартапе Faraday Future.
У концепт-кара GAC Entranze громадные стеклянные двери, сдвигающиеся вдоль бортов, и панорамная крыша, наполняющая салон светом. Компоновка интерьера трехрядная, но довольно необычная: на первом ряду установлен трехместный диван, посередине — пара отельных кресел, а на галерке — двухместный диванчик.
Вентиляция выполнена по-самолетному — дефлекторы собраны в консоли на потолке. Есть и другие авиационные мотивы — например, сдвижной бокс для хранения, который двигается по рельсам через салон, словно тележка бортпроводника.
Салон полностью отделан экологически чистыми материалами — в частности, корой пробкового дуба. Среди других особенностей — пара OLED-дисплеев на панели перед седоками переднего ряда, тач-панели на руле, проекционный щиток приборов и камеры вместо зеркал заднего вида.
GAC также привёз на Детройтский автосалон пару серийных автомобилей, уже продающихся в Китае: это кроссовер GS5 второго поколения и минивэн GM6.