Электрический концепт из Китая получил салон из пробки и трехместный диван спереди

Новинка стала первой машиной, созданной в недавно открытой калифорнийской дизайн-студии компании. Ее возглавляет швед Понтус Фонтеус: прежде он отвечал за интерьеры в Volkswagen, создал внешность серии концепт-каров cee'd в европейской дизайн-студией Kia и руководил дизайном интерьеров в Volvo. До перехода в GAC он успел позаниматься интерьерами в китайском электромобильном стартапе Faraday Future.

У концепт-кара GAC Entranze громадные стеклянные двери, сдвигающиеся вдоль бортов, и панорамная крыша, наполняющая салон светом. Компоновка интерьера трехрядная, но довольно необычная: на первом ряду установлен трехместный диван, посередине — пара отельных кресел, а на галерке — двухместный диванчик.