Новый кроссовер GAC GS3 уже в России: когда объявят стоимость

В ходе премьеры 3 июня российский офис GAC раскроет рекомендованные розничные цены новинки, сказал глава «Авилон GAC» Олег Серёжников. Сразу после этого стартуют продажи. Россиянам угловатый кроссовер предложат с богатой палитрой оттенков кузова: будут доступны белый, серебристый и серый оттенки, а также голубой и графеновый.

По габаритам вседорожник, ориентированный на молодежь, схож с Chery Tiggo 4 Pro и Hyundai Creta. Его длина — 4,41 метра, ширина — 1,83 метра, а высота — 1,69 метра при 2,65-метровой колесной базе.