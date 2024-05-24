Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 24 мая 2024, 12:34
2 мин.

Новый кроссовер GAC GS3 уже в России: когда объявят стоимость

Третья модель будет самой доступной в линейке GAC
Раскрыт срок российской премьеры кроссовера GAC с необычным дизайном. Ближайшей новинкой китайского GAC в России станет вседорожник GS3 — одноклассник Chery Tiggo 4 Pro с рельефным кузовом со множеством острых граней, бензиновым мотором мощностью 170 лошадиных сил, «роботом» и безальтернативным передним приводом. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на дилеров GAC, в автосалонах модель появился до конца мая, а премьера запланирована на 3 июня.
GAC GS3
GAC GS3
© GAC
Мария Руцкая

В ходе премьеры 3 июня российский офис GAC раскроет рекомендованные розничные цены новинки, сказал глава «Авилон GAC» Олег Серёжников. Сразу после этого стартуют продажи. Россиянам угловатый кроссовер предложат с богатой палитрой оттенков кузова: будут доступны белый, серебристый и серый оттенки, а также голубой и графеновый.

По габаритам вседорожник, ориентированный на молодежь, схож с Chery Tiggo 4 Pro и Hyundai Creta. Его длина — 4,41 метра, ширина — 1,83 метра, а высота — 1,69 метра при 2,65-метровой колесной базе.

GAC GS3

GAC GS3

© GAC

В Китае автомобиль оснащают 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил. В России тот же двигатель разовьет чуть меньше — 170 сил и 250 крутящего момента. Пару ему составляет семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением. Расход топлива — 5,9 литра на 100 километров пути.

Читайте на тему:
GAC завершил продажи одной модели в России
Федеральная служба охраны закупила партию больших кроссоверов GAC
Кроссовер GAC неожиданно загорелся на трассе М-12. Проводится проверка

В списке оборудования — два 10,25-дюймовых дисплея, панорамный люк, «зимний» пакет с функциями обогрева лобового стекла, зеркал заднего вида и передних сидений. Также есть адаптивный круиз-контроль с ассистентом удержания при подъеме, бесключевой доступ в салон и активная система помощи при торможении. В багажник при сложенных спинках кресел второго ряда уместится до 1271 литра груза.

На родине за GS3 просят скромные 88 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно 1,1 миллиона. У нас, по предварительным данным, цена вырастет до двух миллионов. Но новинка все равно будет самым дешевым GAC: пятиметровый кроссовер GS8 стоит от 3,7 миллиона со скидками, минивэн M8 — от 5,5 миллиона.