Новый кроссовер GAC GS3 уже в России: когда объявят стоимость

Новый кроссовер GAC GS3 уже в России: когда объявят стоимостьТретья модель будет самой доступной в линейке GAC
В ходе премьеры 3 июня российский офис GAC раскроет рекомендованные розничные цены новинки, сказал глава «Авилон GAC» Олег Серёжников. Сразу после этого стартуют продажи. Россиянам угловатый кроссовер предложат с богатой палитрой оттенков кузова: будут доступны белый, серебристый и серый оттенки, а также голубой и графеновый.
По габаритам вседорожник, ориентированный на молодежь, схож с Chery Tiggo 4 Pro и Hyundai Creta. Его длина — 4,41 метра, ширина — 1,83 метра, а высота — 1,69 метра при 2,65-метровой колесной базе.
В Китае автомобиль оснащают 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил. В России тот же двигатель разовьет чуть меньше — 170 сил и 250 крутящего момента. Пару ему составляет семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением. Расход топлива — 5,9 литра на 100 километров пути.
В списке оборудования — два 10,25-дюймовых дисплея, панорамный люк, «зимний» пакет с функциями обогрева лобового стекла, зеркал заднего вида и передних сидений. Также есть адаптивный круиз-контроль с ассистентом удержания при подъеме, бесключевой доступ в салон и активная система помощи при торможении. В багажник при сложенных спинках кресел второго ряда уместится до 1271 литра груза.
На родине за GS3 просят скромные 88 тысяч юаней, что в пересчете на рубли составляет примерно 1,1 миллиона. У нас, по предварительным данным, цена вырастет до двух миллионов. Но новинка все равно будет самым дешевым GAC: пятиметровый кроссовер GS8 стоит от 3,7 миллиона со скидками, минивэн M8 — от 5,5 миллиона.