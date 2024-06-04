В России начались продажи GAC GS3: цены и комплектации

Особое внимание уделили безопасности: кузов автомобиля на 58,9 процента изготовлен из высокопрочной стали и на 17 процентов из стали горячей штамповки. Из вспомогательных систем заявлены камеры кругового обзора и 10 электронных ассистентов, в числе которых адаптивный круиз-контроль, система помощи при движении в пробках, системы удержания в полосе и предупреждения о выходе из неё. По умолчанию подушек безопасности четыре (фронтальные и боковые), а в топовых комплектациях предусмотрены шторки безопасности.

Всего у GAC GS3 пять комплектаций, актуальные на начало июня цены приведены в таблице ниже.