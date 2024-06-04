В России начались продажи GAC GS3: цены и комплектации

В России начались продажи GAC GS3: цены и комплектацииСамый доступный кроссовер в линейке GAC оказался чуть дороже конкурентов
Внешне GAC GS3 своим угловатым дизайном и резкими линиями напоминает ушедший из России Lexus UX. Острые грани присутствуют по бокам автомобиля, на корме и даже в рисунке объемной радиаторной решетки. По габаритам кроссовер сопоставим с упомянутыми моделями Сhery и Belgee, и он выступает в том же классе, что и Haval Jolion, Solaris HC (под этим названием в России продается Hyundai Creta) и «Москвич 3». В длину GS3 достигает 4,41 метра при колесной базе 2,65 метра.
Особое внимание уделили безопасности: кузов автомобиля на 58,9 процента изготовлен из высокопрочной стали и на 17 процентов из стали горячей штамповки. Из вспомогательных систем заявлены камеры кругового обзора и 10 электронных ассистентов, в числе которых адаптивный круиз-контроль, система помощи при движении в пробках, системы удержания в полосе и предупреждения о выходе из неё. По умолчанию подушек безопасности четыре (фронтальные и боковые), а в топовых комплектациях предусмотрены шторки безопасности.
Всего у GAC GS3 пять комплектаций, актуальные на начало июня цены приведены в таблице ниже.
|Комплектация
|Цена в рублях
|GS
|2 299 000
|GB
|2 399 000
|GL
|2 599 000
|GB-R
|2 449 000
|GL-R
|2 649 000
На старте продаж модель доступна в пяти вариантах расцветок: это оттенки «Голубая лагуна», «Слоновая кость», «Звездное серебро», «Лунный серый» и «Серый графит».
В салоне — центральный экран мультимедийной системы диагональю 10,25 дюйма (она русифицирована), семидюймовая цифровая панель приборов (только в «базе» она аналоговая с бортовым компьютером 3,5 дюйма) и панорамный люк, который входит в список оснащения, начиная со «второй» комплектации GB. Предусмотрена 21 ниша и пять отсеков для хранения различных предметов, а максимальный объем багажника при сложенных спинках сидений второго ряда составляет 1271 литр.
Двигатель у GS3 безальтернативный: это 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 170 лошадиных сили 250 Нм крутящего моменты, который работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 5,9 литра, а разгон с места до 100 километров в час занимает 7,5 секунды.
Помимо GS3 на российском рынке в настоящее время представлены еще две модели GAC. Это крупный кроссовер GS8, который предложен в семиместном исполнении и стоит от 3 899 000 до 4 499 000 рублей без учета скидок, и премиальный минивэн M8 (от 5 499 999 до 6 499 999 рублей). На все автомобили марки, ввезенные в Россию официально, распространяется гарантия автопроизводителя сроком пять лет или 150 тысяч километров пробега.