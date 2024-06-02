Кроссовер GAC GS8 лишился третьего ряда кресел и сильно подешевел

Флагман марки стал просторнее и доступнее с двухрядным салоном

Кроссовер GAC GS8 лишился третьего ряда кресел и сильно подешевел. В Китае стартовали продажи «восьмёрки» с пятиместной компоновкой, передним приводом и упрощенным оснащением. Начальную цену удалось снизить почти на 15% до 160 тысяч юаней (22,5 тысячи долларов) по сравнению с 7-местной моноприводной версией. Техника прежняя: под капотом 2,0-литровый турбомотор (252 силы и 400 Нм) в связке с 8-ступенчатым автоматом Aisin.