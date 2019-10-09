Китайцы обновили семиместный внедорожник, который привезут в Россию

Длина GAC Trumpchi GS8 с рестайлингом не изменилась и составляет 4835 миллиметров. Среди подретушированных деталей — передний бампер без противотуманных фар и задний с более длинной и рельефной хромированной вставкой и слегка модернизированными глушителями.

Интерьер преобразился значительно: традиционные приборы заменили на электронную панель с рисованными шкалами, функциональность аналоговых кнопок климатической установки перешла новому сенсорному дисплею мультимедийной системы. Селектор автоматической трансмиссии уступил место джойстику, кроме того, изменился дизайн мультируля.