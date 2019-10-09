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13:11

Китайцы обновили семиместный внедорожник, который привезут в Россию

В Поднебесной рассекретили рестайлинговый GAC Trumpchi GS8

© autohome.com.cn
Китайские журналисты познакомились с предсерийными версиями обновленного вседорожника GAC Trumpchi GS8. С рестайлингом у кроссовера слегка изменилась внешность, на четверть увеличилась отдача бензинового турбомотора и полностью поменялся салон.

Длина GAC Trumpchi GS8 с рестайлингом не изменилась и составляет 4835 миллиметров. Среди подретушированных деталей — передний бампер без противотуманных фар и задний с более длинной и рельефной хромированной вставкой и слегка модернизированными глушителями.

Интерьер преобразился значительно: традиционные приборы заменили на электронную панель с рисованными шкалами, функциональность аналоговых кнопок климатической установки перешла новому сенсорному дисплею мультимедийной системы. Селектор автоматической трансмиссии уступил место джойстику, кроме того, изменился дизайн мультируля.

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Фото: GAC Trumpchi GS8`2020

Мощность двухлитрового турбомотора выросла с 201 лошадиной силы (320 Нм крутящего момента) до 252 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента. В тандеме с двигателем работает шестидиапазонный автомат Aisin. Базовый GS8 сохранил переднеприводную архитектуру, ведь в основе осталась платформа итальянского седана Alfa Romeo 166 образца 1998 года. За доплату можно будет заказать версию со всеми ведущими колёсами: задняя ось подключается посредством многодисковой муфты BorgWarner.

В Китае продажи обновленных GAC Trumpchi GS8 начнутся в ноябре. Российская премьера вседорожника запланирована на декабрь, но у нас пока будут продавать версию 2016 модельного года. Цены объявят в течение двух месяцев, но уже известно, что стартовая цена GS8 будет около 1,8 миллиона рублей.

Источник: autohome.com.cn