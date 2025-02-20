В России у GAC GS8 появилась специальная версия для путешественников

Согласно новой информации, у кроссовера будет кожаный салон, лобовое стекло с обогревом и улучшенной звукоизоляцией, панорамная крыша с электрошторкой, багажник с электроприводом, электропривод передних сидений с функцией памяти для кресла водителя, электропривод спинок третьего ряда сидений, а также семь подушек безопасности, включая коленный эйрбэг. В списке оснащения значатся система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического экстренного торможения и премиальная аудиосистема Alpine.

Технически GS8 GX Traveller будет повторять прочие исполнения модели. Под капотом у него двухлитровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила, коробка передач автоматическая с восемью ступенями, а привод полный с электромагнитной муфтой Borg Warner, которая перераспределяет крутящий момент между колесами в зависимости от дорожной ситуации.