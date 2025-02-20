В России у GAC GS8 появилась специальная версия для путешественников

В России у GAC GS8 появилась специальная версия для путешественниковНовинка получила название GAC GS8 GX Traveller
У версии Traveller иной дизайн передней части, включая бампер, усиленные рейлинги на крыше и прямоугольный кофр, вынесенный на багажную дверь. Длина вместе с боксом для хранения увеличилась на 130 миллиметров по сравнению со стандартной «восьмеркой», а ширина из-за новых бамперов — на 26 миллиметров.
Согласно новой информации, у кроссовера будет кожаный салон, лобовое стекло с обогревом и улучшенной звукоизоляцией, панорамная крыша с электрошторкой, багажник с электроприводом, электропривод передних сидений с функцией памяти для кресла водителя, электропривод спинок третьего ряда сидений, а также семь подушек безопасности, включая коленный эйрбэг. В списке оснащения значатся система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического экстренного торможения и премиальная аудиосистема Alpine.
Технически GS8 GX Traveller будет повторять прочие исполнения модели. Под капотом у него двухлитровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила, коробка передач автоматическая с восемью ступенями, а привод полный с электромагнитной муфтой Borg Warner, которая перераспределяет крутящий момент между колесами в зависимости от дорожной ситуации.
В 2019 году, когда GAC только вышел на российский рынок, GS8 стал его первой локальной моделью. В 2024-м до России добралась модель второго поколения, которая продается и по сей день. По состоянию на сегодняшний день кроссовер стоит от 3 699 000 до 4 449 000 рублей. GX Traveller, по всей видимости, будет еще дороже, однако цены пока не объявлены.