Раскрыта внешность первого автомобиля GAC и Huawei

Опубликовано 28 мая 2024, 11:51
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Раскрыта внешность первого автомобиля GAC и HuaweiНа рынок седан должен выйти в первом квартале 2025 года
Рассекречен первый совместный автомобиль GAC и Huawei. Китайские автопроизводитель и IT-гигант готовят совместный проект. Как видно на опубликованном Car News China изображении, это будет довольно крупный седан или лифтбек с лаконичным дизайном. На рынок модель выйдет под суббрендом GAC Trumpchi в начале следующего года. Вероятно, GAC будет отвечать за ходовую часть, а Huawei, имеющая большие планы на автоиндустрию, займется «умной» электроникой.
© Car News China
О будущем седане GAC и Huawei почти ничего неизвестно. Совместный проект компании анонсировали на автосалоне в Пекине, пообещав несколько моделей с автопилотом и операционной системой Harmony OS последнего поколения от Huawei со встроенными магазином приложений и голосовым ассистентом.
Помимо седана будут выпущены еще две модели: большой минивэн и внедорожник. Все автомобили выступят в премиальном сегменте. Первенец появится в первом квартале 2025 года.
GAC и Huawei начали сотрудничать еще в 2017 году. Автопроизводитель из Гуанчжоу стал одним из первых, кто начал использовать технологии Huawei в машинах. Осенью 2020 года партнеры подписали соглашение о создании цифровой платформы.