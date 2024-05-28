Раскрыта внешность первого автомобиля GAC и Huawei

Помимо седана будут выпущены еще две модели: большой минивэн и внедорожник. Все автомобили выступят в премиальном сегменте. Первенец появится в первом квартале 2025 года.

GAC и Huawei начали сотрудничать еще в 2017 году. Автопроизводитель из Гуанчжоу стал одним из первых, кто начал использовать технологии Huawei в машинах. Осенью 2020 года партнеры подписали соглашение о создании цифровой платформы.