GAC представит в России три новинки: что это за модели

Empow получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) под конец прошлого года. Из сертификационных документов следует, что это седан С-класса длиной 4,7 метра. В его основе лежит платформа GPMA, та же, на которой базируется кроссовер GS3, а под капотом — бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил. Пару двигателю составляет семиступенчатый «робот». В Китае у модели есть и другие силовые установки, но в России ждут модификацию именно с этой связкой.