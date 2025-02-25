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Опубликовано 25 февраля 2025, 09:50
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GAC представит в России три новинки: что это за модели

Тройной дебют намечен на середину марта
GAC раскрыл дату премьеры трех новинок для российского рынка. Как стало известно «Мотору», 17 марта китайская марка представит седан Empow, кроссовер GS4 Max, а также флагманский вседорожник GS8 в исполнении Traveler (также встречается написание GX Traveller). Четырехдверка Empow будет конкурировать с Changan Uni-V, Chery Arrizo 8 и Geely Emgrand, GS4 Max бросит вызов Geely Atlas, а версия GS8 GX Traveler предназначена для любителей автотуризма.
GAC представит в России три новинки: что это за модели
© GAC
Лиза Будрина

Empow получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) под конец прошлого года. Из сертификационных документов следует, что это седан С-класса длиной 4,7 метра. В его основе лежит платформа GPMA, та же, на которой базируется кроссовер GS3, а под капотом — бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил. Пару двигателю составляет семиступенчатый «робот». В Китае у модели есть и другие силовые установки, но в России ждут модификацию именно с этой связкой.

GAC представит в России три новинки: что это за модели

© GAC

В салоне у седана установлены два 10,25-дюймовых экрана, есть аудиосистема с восемью динамиками, атмосферная подвеска с 32 цветами, передние кресла с подогревом и вентиляцией, адаптивные фары, активный круиз-контроль, камеры кругового обзора и другое. Стоит богато оснащенный седан с 1,5-литровым двигателем 108−128 тысяч юаней (1,3−1,5 миллиона рублей). Оснащение Empow для нашего рынка, а также, вероятно, цены, обнародуют в ходе презентации 17 марта.

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Следующая новинка — кроссовер GS4 Max, он получил ОТТС с феврале. GS4 Max является доступной альтернативой модели Emkoo: кроссовер представляет собой Emkoo образца 2022 года, с которым его роднят шасси, кузов, боковые панели, салон и агрегаты. В России сначала ждали новый Emkoo, но в результате к нам решили привезти его упрощенный вариант.

GAC представит в России три новинки: что это за модели

© GAC

У GS4 Max стильный дизайн с матричной решеткой радиатора и рельефной выштамповкой по бокам в стиле Lexus RX и UX. В России ждут седан со связкой 1,5-литрового мотора и семиступенчатой роботизированной коробки передач, привод только передний. Из оснащения для модели в Китае заявлены 14,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и цифровая панель приборов диагональю семь дюймов. Из опций ожидается подогрев лобового стекла. В КНР GAC GS4 Max можно купить за 115,8−126,8 тысячи юаней (1,6−1,75 миллиона рублей).

Наконец, флагман GS8 обзаведется исполнением Traveler для путешествий. От прочих комплектаций эту версию отличает наличие дополнительного бокса на пятой двери, 20-дюймовые диски оригинального дизайна и внедорожный обвес. Кроме того, передние сиденья GAC GS8 Traveler дополнены функцией вентиляции. Ожидается, что это будет самая дорогая комплектация GS8, который пока стоит от 3 699 000 до 4 449 000 рублей.

Источник:GAC
Автор:Лиза Будрина
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