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14:24

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Продажи начнутся осенью этого года

GAC GS8
Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года. Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.
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По размерам GAC GS8 близок к таким кроссоверам, как Honda Pilot и Toyota Highlander. Он построен на платформе CPMA (Cross Platform Modular Architecture) — основательно переработанной, «растянутой» и усиленной «тележке» Fiat. Новинка оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 201 лошадиную силу (320 Нм), сочетающейся с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод — полный i-4WD с муфтой подключения задней оси.

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Для России GAC подготовит специальную версию кроссовера с внедорожным режимом работы управляющей электроники, независимой подвеской со стабилизаторами поперечной устойчивости и расширенным перечнем электронных систем безопасности.

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Минивэн GM8 — это посадочная формула 2+2+3, трехзонный климат-контроль, отделка салона кожей, боковые двери с электроприводом, медиасистема для задних пассажиров, панорамная крыша. Вседорожник GS5 — современный дизайн, только передний привод и турбомотор 1.5 мощностью 152 (235 Нм) или 169 лошадиных сил (265 Нм момента).

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Представители GAC уже подписали соглашения о сотрудничестве с несколькими российскими дилерами. Машины будут поставлять из Китая, но вопрос о локализации производства уже находится на стадии рассмотрения. Планы — через пять лет выйти на уровень продаж 50 тысяч автомобилей в год. Столько, например, в прошлом году было реализовано автомобилей Ford.

Рекламный ролик GAC GS5 для китайского рынка.
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