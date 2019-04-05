Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Представители GAC уже подписали соглашения о сотрудничестве с несколькими российскими дилерами. Машины будут поставлять из Китая, но вопрос о локализации производства уже находится на стадии рассмотрения. Планы — через пять лет выйти на уровень продаж 50 тысяч автомобилей в год. Столько, например, в прошлом году было реализовано автомобилей Ford.