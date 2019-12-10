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10:37

В России появился премиальный китайский внедорожник за 1,9 миллиона рублей

Бренд GAC вышел на российский рынок со своей флагманской моделью

GAC GS8 © GAC
Лиза Будрина
В понедельник, 9 декабря, GAC Motors официально вышел на российский рынок. В этот же день состоялась премьера модели GS8, флагманского внедорожника марки, который сравним по габаритам с Toyota Highlander. Автомобиль оказался дороже, чем ожидалось – цены стартуют от 1,9 миллиона за переднеприводную модификацию и достигают 2,5 миллиона за версию с приводом на четыре колеса.

Высокий ценник в компании объясняют широким набором стандартного оборудования. Например, уже в базе GS8 получил светодиодную оптику (для всех комплектаций, кроме базовой, предусмотрены матричные фары с автоматический регулировкой высоты), трехзонный климат-контроль, передние кресла с функцией вентиляции и подогрева, подогрев руля, 10-дюймовый сенсорный дисплей, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки.

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За безопасность отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности, а также боковые шторки для передних и задних пассажиров. Помимо этого, внедорожник укомплектован круиз-контролем, системой помощи при спуске, восемью парковочными датчиками (по четыре спереди и сзади), камерой заднего вида и электрическим стояночным тормозом.

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Система контроля движения при смене полосы, внутренняя отделка дверей из замши, кожаные кресла с функцией памяти, панорамная крыша беспроводная зарядка и багажник с электроприводом доступны для всех комплектаций, кроме базовой. Полный прайс-лист на модель приведен в таблице ниже.

Комплектация и тип приводаЦена в рублях
GE 2WD1 898 000
GL 2WD2 198 000
GL 4WD2 298 000
GT 4WD2 498 000

GAC GS8 приводит в движение безальтернативный двухлитровый турбомотор мощностью 190 лошадиных сил, который сочетается с шестидиапазонным «автоматом» Aisin, передним либо полным приводом с многодисковой муфтой для подключения задней оси. Двигатель соответствует экологическому классу Евро-5.

Внедорожник имеет посадочную формулу 2+3+2, достигает в длину 4 836 миллиметров, в ширину 1910 миллиметров, в высоту 1770 миллиметров, колесная база равна 2800 миллиметрам, а дорожный просвет при полной нагрузке составляет 162 миллиметра. Для сравнения, габариты Toyota Highlander 4 890 x 1 925 x 1 770. Впрочем, ближайшими конкурентами GS8 по цене являются Hyundai Santa Fe (от 2,1 миллиона рублей) и Kia Sorento Prime (от 1,8 миллиона рублей).

Guangzhou Automobile Group со штаб-квартирой в Гуанчжоу входит в число крупнейших автопроизводителей Китая и имеет совместные предприятия с Honda, Toyota, FCA и Mitsubishi. За 11 месяцев 2019 года собственной маркой GAC Motor компания реализовала на домашнем рынке более 345 тысяч новых автомобилей, что на 28 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.