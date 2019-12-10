В России появился премиальный китайский внедорожник за 1,9 миллиона рублей

Guangzhou Automobile Group со штаб-квартирой в Гуанчжоу входит в число крупнейших автопроизводителей Китая и имеет совместные предприятия с Honda, Toyota, FCA и Mitsubishi. За 11 месяцев 2019 года собственной маркой GAC Motor компания реализовала на домашнем рынке более 345 тысяч новых автомобилей, что на 28 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.