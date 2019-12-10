В России появился премиальный китайский внедорожник за 1,9 миллиона рублей

Высокий ценник в компании объясняют широким набором стандартного оборудования. Например, уже в базе GS8 получил светодиодную оптику (для всех комплектаций, кроме базовой, предусмотрены матричные фары с автоматический регулировкой высоты), трехзонный климат-контроль, передние кресла с функцией вентиляции и подогрева, подогрев руля, 10-дюймовый сенсорный дисплей, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки.
За безопасность отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности, а также боковые шторки для передних и задних пассажиров. Помимо этого, внедорожник укомплектован круиз-контролем, системой помощи при спуске, восемью парковочными датчиками (по четыре спереди и сзади), камерой заднего вида и электрическим стояночным тормозом.
Система контроля движения при смене полосы, внутренняя отделка дверей из замши, кожаные кресла с функцией памяти, панорамная крыша беспроводная зарядка и багажник с электроприводом доступны для всех комплектаций, кроме базовой. Полный прайс-лист на модель приведен в таблице ниже.
|Комплектация и тип привода
|Цена в рублях
|GE 2WD
|1 898 000
|GL 2WD
|2 198 000
|GL 4WD
|2 298 000
|GT 4WD
|2 498 000
GAC GS8 приводит в движение безальтернативный двухлитровый турбомотор мощностью 190 лошадиных сил, который сочетается с шестидиапазонным «автоматом» Aisin, передним либо полным приводом с многодисковой муфтой для подключения задней оси. Двигатель соответствует экологическому классу Евро-5.
Внедорожник имеет посадочную формулу 2+3+2, достигает в длину 4 836 миллиметров, в ширину – 1910 миллиметров, в высоту – 1770 миллиметров, колесная база равна 2800 миллиметрам, а дорожный просвет при полной нагрузке составляет 162 миллиметра. Для сравнения, габариты Toyota Highlander – 4 890 x 1 925 x 1 770. Впрочем, ближайшими конкурентами GS8 по цене являются Hyundai Santa Fe (от 2,1 миллиона рублей) и Kia Sorento Prime (от 1,8 миллиона рублей).
Guangzhou Automobile Group со штаб-квартирой в Гуанчжоу входит в число крупнейших автопроизводителей Китая и имеет совместные предприятия с Honda, Toyota, FCA и Mitsubishi. За 11 месяцев 2019 года собственной маркой GAC Motor компания реализовала на домашнем рынке более 345 тысяч новых автомобилей, что на 28 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.