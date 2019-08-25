Китайцы выпустили роскошный бизнес-седан в полтора раза дешевле Camry

Хотя в основе нового Trumpchi GA6 та же платформа G-CPMA, что и у предшественника, длина седана увеличилась на 41 миллиметр до 4891 миллиметра — это на шесть миллиметров больше, чем у Toyota Camry в текущем кузове XV50.
Интерьер второго поколения Trumpchi GA6 спроектирован заново, причём в дизайне передней панели заметно сходство с моделями Mercedes-Benz. Виртуальная «приборка» объединена с мультимедасистемой в единый экран а-ля «мерседесовский» MBUX. Развлекательным комплексом можно управлять с помощью голоса, сенсора или шайбы на центральном тоннеле.
Топовые комплектации оснащены богато: есть матричные фары, 18-дюймовые колёсные диски, панорамная крыша, климат- и круиз-контроль, камеры кругового обзора и ассистент парковки.
Мотор и трансмиссия безальтернативны: под капотом 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью в 169 лошадиных сил (крутящий момент 265 Нм), которая работает в паре с 6-диапазонным «автоматом» Aisin.
Цены на Trumpchi GA6 варьируются в диапазоне от 108 800 до 168 800 юаней (около 1,0-1,6 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения Toyota Camry в Китае стоит как минимум 180 000 юаней (1,66 миллиона рублей).
Вполне возможно, что в следующем году GAC привезёт седан GA6 в Россию, ведь этой осенью китайский производитель начнёт продавать у нас два кроссовера и минивэн.