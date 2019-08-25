Китайцы выпустили роскошный бизнес-седан в полтора раза дешевле Camry

Хотя в основе нового Trumpchi GA6 та же платформа G-CPMA, что и у предшественника, длина седана увеличилась на 41 миллиметр до 4891 миллиметра — это на шесть миллиметров больше, чем у Toyota Camry в текущем кузове XV50.

Интерьер второго поколения Trumpchi GA6 спроектирован заново, причём в дизайне передней панели заметно сходство с моделями Mercedes-Benz. Виртуальная «приборка» объединена с мультимедасистемой в единый экран а-ля «мерседесовский» MBUX. Развлекательным комплексом можно управлять с помощью голоса, сенсора или шайбы на центральном тоннеле.