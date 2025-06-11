Автомобилям GAC пообещали сервисы «Яндекс Авто»

GS8, который первым получит сервисы Яндекса, — это флагманский кроссовер GAC. Под капотом у него двухлитровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила, коробка передач автоматическая с восемью ступенями, а привод полный, с электромагнитной муфтой Borg Warner.

В 2019 году, когда GAC только вышел на российский рынок, GS8 стал его первой локальной моделью. В 2024-м до России добралась модель второго поколения, которая продается и по сей день. Кроссовер стоит от 4 099 000 рублей за базовую комплектацию до 4 999 000 рублей за специальное исполнение Traveller (цены указаны без учета скидок).