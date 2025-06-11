GAC повысил цены на «приключенческий» GS8 GX Traveller

Кроссовер GAC GS8 в специальной версии GX Traveller подорожал на 50 тысяч рублей и теперь стоит 4 999 000 рублей, выяснили «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга прайс-листов. Такое исполнение у GS8 появилось в марте. Оно адресовано любителям путешествий, поэтому отличается и стилистикой, и наполнением. Это в том числе светодиодные «противотуманки», практичный и вместительный бокс на двери багажника и функция вентиляции передних сидений.