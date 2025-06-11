GAC повысил цены на «приключенческий» GS8 GX Traveller

GAC повысил цены на «приключенческий» GS8 GX TravellerКроссовер позиционируется как машина для дальних путешествий
Кроссовер GAC GS8 в специальной версии GX Traveller подорожал на 50 тысяч рублей и теперь стоит 4 999 000 рублей, выяснили «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга прайс-листов. Такое исполнение у GS8 появилось в марте. Оно адресовано любителям путешествий, поэтому отличается и стилистикой, и наполнением. Это в том числе светодиодные «противотуманки», практичный и вместительный бокс на двери багажника и функция вентиляции передних сидений.
Помимо этого, «приключенческий» GS8 получил лобовое стекло с обогревом и улучшенной звукоизоляцией, панорамную крышу с электрошторкой, электропривод спинок третьего ряда сидений, семь подушек безопасности, включая коленную, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического экстренного торможения и премиальную аудиосистему Alpine.
Силовой агрегат у флагмана GAC один: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 248 лошадиных сил в паре с восьмидиапазонным автоматом Aisin. Привод полный, с электромагнитной муфтой Borg Warner, которая перераспределяет крутящий момент между колесами в зависимости от дорожной ситуации.