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Опубликовано 11 июня 2025, 12:32
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GAC повысил цены на «приключенческий» GS8 GX Traveller

Кроссовер позиционируется как машина для дальних путешествий
В России подорожал кроссовер GAC GS8 в «приключенческом» исполнении GX Traveller. Такие машины стали дороже на 50 тысяч рублей. От стандартных GS8 версия GX Traveller отличается расширенным оснащением и немного дизайном. Под капотом — двухлитровый турбомотор в паре с классическим автоматом.
GAC повысил цены на «приключенческий» GS8 GX Traveller
© GAC
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

Кроссовер GAC GS8 в специальной версии GX Traveller подорожал на 50 тысяч рублей и теперь стоит 4 999 000 рублей, выяснили «Автоновости дня» в ходе регулярного мониторинга прайс-листов. Такое исполнение у GS8 появилось в марте. Оно адресовано любителям путешествий, поэтому отличается и стилистикой, и наполнением. Это в том числе светодиодные «противотуманки», практичный и вместительный бокс на двери багажника и функция вентиляции передних сидений.

GAC повысил цены на «приключенческий» GS8 GX Traveller

© GAC

Помимо этого, «приключенческий» GS8 получил лобовое стекло с обогревом и улучшенной звукоизоляцией, панорамную крышу с электрошторкой, электропривод спинок третьего ряда сидений, семь подушек безопасности, включая коленную, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического экстренного торможения и премиальную аудиосистему Alpine.

GAC повысил цены на «приключенческий» GS8 GX Traveller

© GAC

Силовой агрегат у флагмана GAC один: 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 248 лошадиных сил в паре с восьмидиапазонным автоматом Aisin. Привод полный, с электромагнитной муфтой Borg Warner, которая перераспределяет крутящий момент между колесами в зависимости от дорожной ситуации.