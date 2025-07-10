Главное событие лета — Garage Fest Игора Драйв 2025

Главное событие лета — Garage Fest Игора Драйв 2025Гостей ждут разные активности, фуд-траки, яркие фотозоны, зона отдыха и множество развлечений
Фестиваль откроется 26 июля. В этот день гостей ждет насыщенная музыкальная программа, которую возглавит популярный артист XOLIDAYBOY — один из самых ярких молодых исполнителей последних лет, чьи треки покорили чарты России и Европы. Вдохновленный скоростью и адреналином, XOLIDAYBOY не только поет о машинах, но и сам увлекается автоспортом, участвует в дрифт-событиях и владеет коллекцией спорткаров. В этот же вечер на сцену выйдет Ани Лорак — певица с невероятным голосом и харизмой, чьи выступления всегда сопровождаются мощной эмоциональной подачей и живой энергетикой.
На следующий день, 27 июля, музыкальный акцент сместится в сторону рока. На сцену выйдет группа «Три дня дождя», известная своей искренней лирикой и мощной подачей, а завершит вечер культовая фигура российской сцены — Гарик Сукачёв.
Однако Garage Fest Игора Драйв 2025 — это не только музыка. Важнейшей частью фестиваля традиционно является спортивная программа, которая объединяет поклонников автоспорта и профессиональных гонщиков со всей страны. Гости смогут увидеть сразу несколько крупных событий: 4-часовую гонку на выносливость Russian Endurance Challenge, Porsche Sport Challenge, пятый этап серии по дрифту RDS Open с участием сильнейших пилотов, а также инженерные соревнования среди студентов — «Формула Студент», где команды представляют собственноручно сконструированные формульные болиды.
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Развлекательная часть фестиваля будет не менее насыщенной. На территории автодрома развернётся выставка редких автомобилей от проекта «Автокультура», которая будет посвящена теме автоспорта, дефиле классических авто и шоу-заезды супермощных дрэгстеров и промодов.
Кроме того, гостей ждут активности от партнёров фестиваля, фуд-траки с разнообразной кухней, яркие фотозоны, зона отдыха и множество развлечений как для взрослых, так и для детей. Garage Fest Игора Драйв 2025 рассчитан на широкую аудиторию: здесь найдут занятие по душе и поклонники технических видов спорта, и ценители живой музыки, и семьи с детьми. Уникальный формат фестиваля объединяет всё, что нужно для идеальных выходных — эмоции, звук, скорость, стиль и свободу.