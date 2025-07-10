Главное событие лета — Garage Fest Игора Драйв 2025

Фестиваль откроется 26 июля. В этот день гостей ждет насыщенная музыкальная программа, которую возглавит популярный артист XOLIDAYBOY — один из самых ярких молодых исполнителей последних лет, чьи треки покорили чарты России и Европы. Вдохновленный скоростью и адреналином, XOLIDAYBOY не только поет о машинах, но и сам увлекается автоспортом, участвует в дрифт-событиях и владеет коллекцией спорткаров. В этот же вечер на сцену выйдет Ани Лорак — певица с невероятным голосом и харизмой, чьи выступления всегда сопровождаются мощной эмоциональной подачей и живой энергетикой.

На следующий день, 27 июля, музыкальный акцент сместится в сторону рока. На сцену выйдет группа «Три дня дождя», известная своей искренней лирикой и мощной подачей, а завершит вечер культовая фигура российской сцены — Гарик Сукачёв.

Однако Garage Fest Игора Драйв 2025 — это не только музыка. Важнейшей частью фестиваля традиционно является спортивная программа, которая объединяет поклонников автоспорта и профессиональных гонщиков со всей страны. Гости смогут увидеть сразу несколько крупных событий: 4-часовую гонку на выносливость Russian Endurance Challenge, Porsche Sport Challenge, пятый этап серии по дрифту RDS Open с участием сильнейших пилотов, а также инженерные соревнования среди студентов — «Формула Студент», где команды представляют собственноручно сконструированные формульные болиды.