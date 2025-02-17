На этот раз автомобильный фестиваль запланирован на 26 и 27 июля. В субботу, 26 июля, пройдет гонка на выносливость «REC Игора Драйв 4 часа» и квалификационные заезды пятого этапа межрегионального чемпионата по дрифту RDS Open. В воскресенье, 27 июля, состоятся заезды на выбывание RDS Open.

Оба дня будут работать выставка редких автомобилей и лекторий от проекта «Автокультура». Ведущие автомобильные эксперты, коллекционеры, блогеры и журналисты поделятся своим видением автомобильной истории и современных трендов индустрии.

Также Garage Fest Игора Драйв станет ареной инженерного соревнования «Формула Студент», в рамках которого представители лучших технических университетов России и зарубежных стран продемонстрируют построенные студентами гоночные автомобили и примут участие в различных испытательных заездах.