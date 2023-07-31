Автофестиваль Garage Fest пройдет в эти выходные в Санкт-Петербурге

5 и 6 августа на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль Garage Fest, в рамках которого состоится четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge 2023, а также четвертый этап чемпионата Российской дрифт серии.

Посетители мероприятия не только смогут посмотреть заезды, но и получат доступ в сервис-парк, где смогут поближе познакомиться со спортивной техникой, получить автографы пилотов и сделать фотографию во время фотосессии на трассе.