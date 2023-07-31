Автофестиваль Garage Fest пройдет в эти выходные в Санкт-Петербурге

Автофестиваль Garage Fest пройдет в эти выходные в Санкт-ПетербургеСбор гостей — на автодроме «Игора Драйв»
В первые выходные августа на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль Garage Fest. Гостей мероприятия ждут концерты, выставки автомобилей, четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge и выступление участников четвертого этапа чемпионата Российской дрифт серии.
5 и 6 августа на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль Garage Fest, в рамках которого состоится четырехчасовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge 2023, а также четвертый этап чемпионата Российской дрифт серии.
Посетители мероприятия не только смогут посмотреть заезды, но и получат доступ в сервис-парк, где смогут поближе познакомиться со спортивной техникой, получить автографы пилотов и сделать фотографию во время фотосессии на трассе.
Без внимания гостей фестиваля не останется и особая тематическая зона «Автокультура». Здесь будут представлены более ста редчайших автомобилей — от гоночных болидов до эффектных спорткаров.
Впервые в рамках Garage Fest пройдет международное инженерно-спортивное мероприятие «Формула Студент». Учащиеся ведущих технических ВУЗов страны покажут болиды собственной разработки и обоснуют их экономическую и техническую эффективность, а затем испытают на гоночной трассе.
Наконец, посетителей фестиваля в течение двух дней будут развлекать диджеи и звезды российской эстрады: Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери.
Желающих проверить свои навыки вождения ждут услуги центра контраварийной подготовки, а также картинговые заезды, где каждый из зрителей сможет показать лучшее время уикенда. Возможность немного отдохнуть от режима нон-стоп представится в многочисленных фуд-зонах с едой и напитками на любой вкус.
Билеты на Garage Fest можно приобрести на сайте «Росгонки». Поторопитесь, с 1 августа цены будут выше.