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13:08

Итальянский тюнер доработал 40-летний хэтчбек бывшего главы «Фиата»

Ателье Garage Italia Customs восстановило машину Джанни Аньелли

Итальянское ателье Garage Italia Customs, которое принадлежит Лапо Элканну, младшему внуку в прошлом главного акционера «Фиата» Джанни Аньелли, представило восстановленный хэтчбек Panda 4x4 конца 1980-х. На этом автомобиле Аньелли когда-то давно ездил по дорогам швейцарского Санкт-Морца.

Как говорят в компании, Аньелли традиционно использовал вертолет, чтобы добраться из Италии в Швейцарию, а затем пересаживался на полноприводный хэтчбек Fiat Panda 4x4, который использовал в качестве личного транспорта. Автомобиль оснащен 1,1-литровым двигателем, выдающим 53 лошадиные силы.

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В ателье не стали дорабатывать техническую начинку «Панды», но полностью отреставрировали кузов автомобиля и перешили салон. Интерьер отделан темно-синей тканью фирмы Vitale Barberis Canonico, крупного итальянского производителя костюмных тканей, чья история прослеживается с 1663 года. Такой оттенок был выбран потому, что он считался любимым цветом Аньелли.

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Боковины кресел отделали кожей, на которую нанесли логотип Garage Italia Customs.

Планируется ли продавать машину, или же она останется у Элканна, пока не уточняется.

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