Итальянский тюнер доработал 40-летний хэтчбек бывшего главы «Фиата»

Как говорят в компании, Аньелли традиционно использовал вертолет, чтобы добраться из Италии в Швейцарию, а затем пересаживался на полноприводный хэтчбек Fiat Panda 4x4, который использовал в качестве личного транспорта. Автомобиль оснащен 1,1-литровым двигателем, выдающим 53 лошадиные силы.
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В ателье не стали дорабатывать техническую начинку «Панды», но полностью отреставрировали кузов автомобиля и перешили салон. Интерьер отделан темно-синей тканью фирмы Vitale Barberis Canonico, крупного итальянского производителя костюмных тканей, чья история прослеживается с 1663 года. Такой оттенок был выбран потому, что он считался любимым цветом Аньелли.
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Боковины кресел отделали кожей, на которую нанесли логотип Garage Italia Customs.