Итальянский тюнер доработал 40-летний хэтчбек бывшего главы «Фиата»

В ателье не стали дорабатывать техническую начинку «Панды», но полностью отреставрировали кузов автомобиля и перешили салон. Интерьер отделан темно-синей тканью фирмы Vitale Barberis Canonico, крупного итальянского производителя костюмных тканей, чья история прослеживается с 1663 года. Такой оттенок был выбран потому, что он считался любимым цветом Аньелли.