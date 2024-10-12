В Екатеринбурге продают секретную «Волгу» КГБ с мотором V8 и автоматом

Продавец не указывает, какой именно порядковый номер у восстановленной «Волги». Однако 1986 год выпуска намекает, что в Екатеринбурге сохранился седан из последних партий, ведь в конце 1980-х для КГБ стали выпускать обновлённые машины на базе ГАЗ-24-10. Утверждается, что на учёт четырёхдверка встанет сама, а реставрация не подразумевала отступление от канонов: все детали аутентичные.