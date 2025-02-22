В Тольятти продают новый ГАЗ-31029 «Волга» без учёта: цена удивляет

Автомобилю почти 32 года, однако ни одной регистрации в ГАИ не было

В Тольятти продают новый ГАЗ-31029 «Волга» без учёта: цена удивляет. На классифайдах обнаружен «капсульный» экземпляр начала 1990-х. Серо-голубая «Волга» с пробегом десять километров оставалась в гараже более трёх десятилетий. Поскольку речь идёт о ГАЗ-31029, выпущенной в 1992 году, в продаже появилась ранняя машина. Исключительное состояние седана подтверждается фотоотчётом, но и цена под стать: продавец хочет выручить 15 миллионов рублей!