В России продают один из двадцати универсалов «Чайка» ГАЗ-13

ГАЗ-13С, выставленный на продажу в Иванове, относится к поздней партии универсалов — на это указывает 1980 год выпуска и разделённое стойкой заднее стекло. По оценке продавца, комплектность автомобиля — 98 процентов, вдобавок, покупателю подарят запасной двигатель и другие запасные части.
Фото: avito.ru
Санитарная «Чайка» нуждается в реставрации и капитальном ремонте: универсал хранился на улице без стёкол, а фотографий салона в объявлении нет. Зато у автомобиля есть оригинальные советские документы, история машины прозрачна, а заводская табличка подтверждает, что трансформацией седана в скорую помощь занималась Рижская автобусная фабрика.
Медицинские универсалы на базе представительских седанов выпускались в СССР мелкосерийно для партийной номенклатуры. За безальтернативный цвет кузова такие «Чайки» и ЗИЛы прозвали «Чёрными докторами».
От обычной «Чайки» ГАЗ-13 версия в кузове универсал отличалась переваренной крышей, оригинальной кормой с кастомной пятой дверью, а также компоновкой салона. Позади передних кресел были предусмотрены раскладные сиденья для врача и медсестры, а также койко-место для лежачего больного. Сложного медицинского оборудования не было: кислородные баллоны, дефибриллятор и капельница.
Зато по динамике «Черный доктор» лишь немного уступал традиционным седанам, ведь под капотом универсала оставалась 5,5-литровая 195-сильная бензиновая «восьмёрка». Изменения по шасси точечные: под возросшую на 350 килограммов массу усилили заднюю подвеску.
Продавец хочет выручить за редкий универсал два миллиона рублей, и эта цена не выглядит завышенной, ведь ходовые экземпляры ГАЗ-13С стоят минимум в пять раз дороже.