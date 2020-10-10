В России продают один из двадцати универсалов «Чайка» ГАЗ-13

От обычной «Чайки» ГАЗ-13 версия в кузове универсал отличалась переваренной крышей, оригинальной кормой с кастомной пятой дверью, а также компоновкой салона. Позади передних кресел были предусмотрены раскладные сиденья для врача и медсестры, а также койко-место для лежачего больного. Сложного медицинского оборудования не было: кислородные баллоны, дефибриллятор и капельница.

Зато по динамике «Черный доктор» лишь немного уступал традиционным седанам, ведь под капотом универсала оставалась 5,5-литровая 195-сильная бензиновая «восьмёрка». Изменения по шасси точечные: под возросшую на 350 килограммов массу усилили заднюю подвеску.