Немецкий дилер оценил в евро новый ГАЗ «Соболь Бизнес»Под Дюссельдорфом обнаружился комби почти без пробега
После 2022 года поставки автомобилей из России в Германию стали практически невозможны, однако некоторые дилеры всё-таки предлагают и продукцию Ульяновского автозавода, и автомобили Lada. Хотя «Соболь Бизнес» в Германии явно экзотика, переплата относительно российской цены около 25%. В конфигураторе «Группы ГАЗ» аналогичный полноприводный грузопассажирский фургон будет стоить примерно 2,2 миллиона рублей.
я выбрал вместо рекламы.
За рубеж вывезли семиместный комби с бензиновым мотором Evotech объёмом 2,7 литра. Агрегат соответствует экостандарту «Евро-6» и выдаёт 107 лошадиных сил. Среди заявленных опций ABS, бортовой компьютер, усилитель руля, аудиоподготовка. Кондиционера и электростеклоподъёмников нет, диски стальные, а шины всесезонные Cordiant Off-Road. По ряду признаков можно сделать вывод, что машина «досанкционной» сборки.
Немецкий автосалон ищет покупателя не среди частников: по какой-то причине продать «Соболь 4x4» могут только юридическим лицам. Зато клиенту гарантируют двухлетнюю гарантию и техосмотр в течение этого периода. Судя по возможности общения с дилером на русском языке и парковке с «Буханками», немецкая фирма специализируется на российском автопроме.