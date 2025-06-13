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Опубликовано 13 июня 2025, 11:11
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Немецкий дилер оценил в евро новый ГАЗ «Соболь Бизнес»

Под Дюссельдорфом обнаружился комби почти без пробега
В Германии появился в продаже новый ГАЗ «Соболь»: цена удивила. На немецком классифайде Mobile.de обнаружился полноприводный фургон из России. Автомобиль продаётся, как подержанный, с постановкой на учёт в феврале 2025 года, но это лишь формальность: на одометре символические 500 километров, идеально чистое днище и целлофан в салоне намекают на отсутствие эксплуатации. Цена «Соболя» неожиданно приемлемая: 30 тысяч евро (2,76 миллиона рублей).
Немецкий дилер оценил в евро новый ГАЗ «Соболь Бизнес»
© mobile.de
Сергей Ильин
Сергей Ильин
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После 2022 года поставки автомобилей из России в Германию стали практически невозможны, однако некоторые дилеры всё-таки предлагают и продукцию Ульяновского автозавода, и автомобили Lada. Хотя «Соболь Бизнес» в Германии явно экзотика, переплата относительно российской цены около 25%. В конфигураторе «Группы ГАЗ» аналогичный полноприводный грузопассажирский фургон будет стоить примерно 2,2 миллиона рублей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© mobile.de

За рубеж вывезли семиместный комби с бензиновым мотором Evotech объёмом 2,7 литра. Агрегат соответствует экостандарту «Евро-6» и выдаёт 107 лошадиных сил. Среди заявленных опций ABS, бортовой компьютер, усилитель руля, аудиоподготовка. Кондиционера и электростеклоподъёмников нет, диски стальные, а шины всесезонные Cordiant Off-Road. По ряду признаков можно сделать вывод, что машина «досанкционной» сборки.

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Немецкий автосалон ищет покупателя не среди частников: по какой-то причине продать «Соболь 4x4» могут только юридическим лицам. Зато клиенту гарантируют двухлетнюю гарантию и техосмотр в течение этого периода. Судя по возможности общения с дилером на русском языке и парковке с «Буханками», немецкая фирма специализируется на российском автопроме.

Источник:Mobile.de
Автор:Сергей Ильин
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#GAZ