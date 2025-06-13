Немецкий дилер оценил в евро новый ГАЗ «Соболь Бизнес»

Под Дюссельдорфом обнаружился комби почти без пробега

В Германии появился в продаже новый ГАЗ «Соболь»: цена удивила. На немецком классифайде Mobile.de обнаружился полноприводный фургон из России. Автомобиль продаётся, как подержанный, с постановкой на учёт в феврале 2025 года, но это лишь формальность: на одометре символические 500 километров, идеально чистое днище и целлофан в салоне намекают на отсутствие эксплуатации. Цена «Соболя» неожиданно приемлемая: 30 тысяч евро (2,76 миллиона рублей).