ГАЗ показал серийный «Соболь NN 4х4» с ранее невиданными опциями

В настоящий момент бортовой «Соболь NN» стоит от 3 090 000 рублей, за фургон нужно выложить 3 215 000 рублей, грузопассажирский комби обойдётся в 3 330 000 рублей, а за минивэн с трёхрядным салоном нужно заплатить 3 700 000 рублей. Вероятно, со временем полный привод предложат для всех модификаций, ведь у предшественника семейства «Бизнес» ограничений не было.