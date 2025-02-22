ГАЗ начал продажи минивэна «Соболь NN» 4x4: цены и оснащение

ГАЗ начал продажи минивэна «Соболь NN» 4x4: цены и оснащениеПассажирская версия ожидаемо оказалась самой дорогой в гамме
Пассажирский «Соболь NN» 4x4 сочетает технику полноприводного фургона с семиместным салоном: предусмотрены крепления детских кресел Isofix, добавлена выдвижная подножка около сдвижной двери. Снаружи новинка отличается сочетанием остеклённого кузова с выдающимся клиренсом 220 миллиметров. Начинка не изменилась: с турбодизелем 2.5 (150 л.с., 420 Нм) агрегатируется 6-ступенчатая «механика», есть жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей.
я выбрал вместо рекламы.
Из опций комфорта — отдельный отопитель для задней части салона, кондиционер, подлокотники с подстаканниками, подогрев передних кресел и USB-разъёмы для задних пассажиров. Также в базовой комплектации есть датчики света и дождя, медиасистема с навигацией, круиз-контроль, электроподогрев лобового стекла и зеркал. Однако ходовая часть утилитарная: задний мост подвешен на рессорах. Без учёта спецпредложений цена впечатляет: полноприводный минивэн стоит от 4 867 000 рублей, а «люксовая» версия приблизится к отметке восемь миллионов!
На официальном сайте цены указаны с учётом скидок, и новые минивэны «Соболь NN» 4x4 стоят от 3,9 миллиона рублей. Таким образом, доплата относительно комби-фургона составит около 100 тысяч рублей. А по сравнению с заднеприводным минивэном переплата приближается к отметке полмиллиона рублей. Следующей новинкой семейства станет грузовичок с бортовой платформой.