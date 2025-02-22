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Опубликовано 22 февраля 2025, 15:15
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ГАЗ начал продажи минивэна «Соболь NN» 4x4: цены и оснащение

Пассажирская версия ожидаемо оказалась самой дорогой в гамме
ГАЗ начал продажи минивэна «Соболь NN» 4x4: цены и оснащение. К концу зимы линейку полноприводных однообъёмников пополнила самая «легковая» версия. Такой ГАЗ «Соболь NN» 4x4 вмещает семерых, а салон трёхрядный с компоновкой 2+2+3. Есть возможности трансформации: второй ряд разворачивается на 180 градусов, третий — раскладывается, за передними креслами образуется полноценное спальное место. Новый минивэн попадает под категорию B.
ГАЗ начал продажи минивэна «Соболь NN» 4x4: цены и оснащение
© azgaz.ru
Сергей Ильин
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Пассажирский «Соболь NN» 4x4 сочетает технику полноприводного фургона с семиместным салоном: предусмотрены крепления детских кресел Isofix, добавлена выдвижная подножка около сдвижной двери. Снаружи новинка отличается сочетанием остеклённого кузова с выдающимся клиренсом 220 миллиметров. Начинка не изменилась: с турбодизелем 2.5 (150 л.с., 420 Нм) агрегатируется 6-ступенчатая «механика», есть жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© azgaz.ru

Из опций комфорта — отдельный отопитель для задней части салона, кондиционер, подлокотники с подстаканниками, подогрев передних кресел и USB-разъёмы для задних пассажиров. Также в базовой комплектации есть датчики света и дождя, медиасистема с навигацией, круиз-контроль, электроподогрев лобового стекла и зеркал. Однако ходовая часть утилитарная: задний мост подвешен на рессорах. Без учёта спецпредложений цена впечатляет: полноприводный минивэн стоит от 4 867 000 рублей, а «люксовая» версия приблизится к отметке восемь миллионов!

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На официальном сайте цены указаны с учётом скидок, и новые минивэны «Соболь NN» 4x4 стоят от 3,9 миллиона рублей. Таким образом, доплата относительно комби-фургона составит около 100 тысяч рублей. А по сравнению с заднеприводным минивэном переплата приближается к отметке полмиллиона рублей. Следующей новинкой семейства станет грузовичок с бортовой платформой.

Автор:Сергей Ильин
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#GAZ