ГАЗ начал продажи минивэна «Соболь NN» 4x4: цены и оснащение

Из опций комфорта — отдельный отопитель для задней части салона, кондиционер, подлокотники с подстаканниками, подогрев передних кресел и USB-разъёмы для задних пассажиров. Также в базовой комплектации есть датчики света и дождя, медиасистема с навигацией, круиз-контроль, электроподогрев лобового стекла и зеркал. Однако ходовая часть утилитарная: задний мост подвешен на рессорах. Без учёта спецпредложений цена впечатляет: полноприводный минивэн стоит от 4 867 000 рублей, а «люксовая» версия приблизится к отметке восемь миллионов!