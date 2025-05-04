ГАЗ радикально решил проблему с ржавчиной бортовых платформ

Цены полноприводных бортовых «Соболей NN» до сих пор не раскрыты, а у дилеров таких машин нет. Однако можно ожидать, что стартовая цена составит около 3,5-3,6 миллиона рублей, ведь сейчас заднеприводные грузовички стоят от 3,1 миллиона рублей, а доплата за трансмиссию 4х4 составляет около полумиллиона рублей. На конвейер самый доступный полноприводный «Соболь NN» встал ещё полгода назад, так что поставки не за горами.