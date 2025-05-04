ГАЗ радикально решил проблему с ржавчиной бортовых платформ

ГАЗ радикально решил проблему с ржавчиной бортовых платформГрузовички с обновлёнными кузовами встали на конвейер автозавода
Грузовики «Соболь NN» с оцинкованными бортовыми кузовами останутся доступными, в базовой комплектации сохранится съёмный тент с каркасом и задний откидной борт. Грузоподъёмность полноприводной версии — 1,1 тонны, заднеприводной — 1,35 тонны. Со временем оцинкованные грузовые платформы появятся на других моделях ГАЗа.
Цены полноприводных бортовых «Соболей NN» до сих пор не раскрыты, а у дилеров таких машин нет. Однако можно ожидать, что стартовая цена составит около 3,5-3,6 миллиона рублей, ведь сейчас заднеприводные грузовички стоят от 3,1 миллиона рублей, а доплата за трансмиссию 4х4 составляет около полумиллиона рублей. На конвейер самый доступный полноприводный «Соболь NN» встал ещё полгода назад, так что поставки не за горами.
На минувшей неделе у дилеров «Группы ГАЗ» стали появляться полноприводные «ГАЗели NN»: пока только в виде фургона с односкатной задней осью. На подходе целая линейка модификация, но спаренная задняя ось появится только после возвращения системы стабилизации.