«ГАЗели» начали оснащать дизелями Volkswagen

Дизельный двигатель EA189 объемом 2,0 литра оснащен системой впрыска Common Rail и развивает 136 лошадиных сил. Максимальный момент — 340 Нм — доступен в диапазоне 1600-2250 оборотов в минуту. Агрегат укомплектован балансирными валами, снижающими вибрации и шумы, и соответствует экологическому стандарту Евро-6. Также планируется выпуск «Газелей» с аналогичным мотором стандарта Евро-5 для рынков с менее суровыми экологическими требованиями.

Для машин с новым двигателем была разработана шестиступенчатая коробка передач с тросовым приводом и джойстиком. По словам производителя, она рассчитана на крутящий момент до 450 Нм, и от прежних коробок отличается увеличенным ресурсом и высокой четкостью переключения передач.

Вместе с новыми агрегатами у ГАЗели NEXT изменилось оснащение: машины получили подушку безопасности водителя, электронную систему стабилизации и задние дисковые тормоза.