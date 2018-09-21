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16:52

«ГАЗели» начали оснащать дизелями Volkswagen

Горьковский автозавод представил обновленное семейство ГАЗель NEXT

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Горьковский автозавод представил версию грузовичка ГАЗель NEXT для экспортных рынков: она оснащена дизельным двигателем Volkswagen и новой шестиступенчатой коробкой передач. На Международной выставке коммерческого транспорта GAZ продемонстрировал две модификации: цельнометаллический фургон и шасси для установки различных надстроек.

Дизельный двигатель EA189 объемом 2,0 литра оснащен системой впрыска Common Rail и развивает 136 лошадиных сил. Максимальный момент — 340 Нм — доступен в диапазоне 1600-2250 оборотов в минуту. Агрегат укомплектован балансирными валами, снижающими вибрации и шумы, и соответствует экологическому стандарту Евро-6. Также планируется выпуск «Газелей» с аналогичным мотором стандарта Евро-5 для рынков с менее суровыми экологическими требованиями.

Для машин с новым двигателем была разработана шестиступенчатая коробка передач с тросовым приводом и джойстиком. По словам производителя, она рассчитана на крутящий момент до 450 Нм, и от прежних коробок отличается увеличенным ресурсом и высокой четкостью переключения передач.

Вместе с новыми агрегатами у ГАЗели NEXT изменилось оснащение: машины получили подушку безопасности водителя, электронную систему стабилизации и задние дисковые тормоза.

Сроки появления новых автомобилей в продаже пока не сообщаются. Сейчас семейство ГАЗель NEXT, в которое входят модификация с бортовым кузовом, фургон и автобус, оснащается дизелями Cummins 2.8 и бензиновыми моторами УМЗ Evotech 2.7 одинаковой мощности — 120 лошадиных сил.

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