Коллекцию редких автомобилей ГАЗ оценили в 200 миллионов рублей

Все машины были выпущены в конце 30-х годов. Среди экспонатов этой коллекции есть, например, модель ГАЗ-ГЛ-1 «Гоночный Липгарта» — первый советский спорткар, который построили на отечественном автомобильном заводе.

Также будущий владелец получит в коллекцию ГАЗ-25 — шестиколесный трехосный седан, в салоне которого могли разместиться семь пассажиров. Всего было выпущено шесть экземпляров, но сохранился только один, который принадлежал его создателю, инженеру Виталию Грачеву.