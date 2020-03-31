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14:28

Коллекцию редких автомобилей ГАЗ оценили в 200 миллионов рублей

Будущий владелец получит восемь отреставрированных машин

Анастасия Дубина
В России на продажу выставили коллекцию редчайших ГАЗов серии М, которую владелец называет единственной в мире. В наборе восемь автомобилей, которые обойдутся в 200 миллионов рублей.

Все машины были выпущены в конце 30-х годов. Среди экспонатов этой коллекции есть, например, модель ГАЗ-ГЛ-1 «Гоночный Липгарта» — первый советский спорткар, который построили на отечественном автомобильном заводе.

Также будущий владелец получит в коллекцию ГАЗ-25 — шестиколесный трехосный седан, в салоне которого могли разместиться семь пассажиров. Всего было выпущено шесть экземпляров, но сохранился только один, который принадлежал его создателю, инженеру Виталию Грачеву.

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ГАЗ-25

ГАЗ-61-73 уникален тем, что стал первым в мире легковым автомобилем с полным приводом и закрытым кузовом седан. Его производили крошечными партиями во время Великой Отечественной войны — всего было собран 171 экземпляр.

ГАЗ-21 — еще одна трехосная модель с колесной формулой (6х4)х4. Это десятиколесный пикап с двумя ведущими задними мостами, четыре колеса были расположены на днище, что улучшало проходимость.

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ГАЗ-61-73

ГАЗ М-415 — пикап военных лет, рассчитанный на перевозку восьми человек или 500 килограммов груза. Кузов был оборудован откидными лавками. Всего за период с 1937 по 1941 год выпустили 5382 экземпляра этого автомобиля.

БА-20 — бронеавтомобиль, который построили на платформе легкового седана ГАЗ-М1. Этот автомобиль служил в разведке и в войсках связи, всего таких пуленепробиваемых экземпляров было выпущено 2013 штук.

ГАЗ-61-416 — как говорится в описании модели, этот экземпляр является единственным автомобилем данной модификации в мире. Он занимался перевозкой противотанковых пушек. Ему предшествовал экспериментальный пикап с индексом 415, который также есть в коллекции. Всего таких моделей было собрано две штуки.

И завершает коллекцию первая полноприводная модель в истории ГАЗ, фаэтон 1938 года выпуска с индексом ГАЗ-61-40.

Источник: Auto.ru