«Газели» получили автопилот и защиту от хакеров

Еще один элемент комплекса получения высокоточных данных о местоположении транспортного средства — система машинного зрения с распознаванием разметки и объектов дорожной инфраструктуры.

А вот система локализации на дороге у двух машин отличается. Один снабжен лазерными датчиками (лидарами). На этом беспилотнике используется оригинальную технология распознавания границ проезжей части по косвенным признакам: софт способен работать при отсутствии дорожной разметки. Технология разработана совместно инженерами ГАЗа и учеными из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е Алексеева.