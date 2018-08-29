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29 августа 19:04

«Газели» получили автопилот и защиту от хакеров

ГАЗ представил на автосалоне два беспилотника

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Горьковский автозавод продемонстрировал на Московском международном автосалоне сразу два беспилотника на базе электробусов «ГАЗель NEXT». Они оснащены двумя разными типами систем автономного управления с защитой от кибератак, которые способны распознавать границы проезжей части даже без разметки.

На обеих машинах установлены системы навигации на базе GPS/ГЛОНАСС модулей: за счет использования приемников дифференциальных поправок достигается сантиметровая точность. Для надежности их дополняют блоки инерциальной навигации, выдающие координаты при исчезновении спутникового сигнала (например, в тоннеле).

Еще один элемент комплекса получения высокоточных данных о местоположении транспортного средства — система машинного зрения с распознаванием разметки и объектов дорожной инфраструктуры.

А вот система локализации на дороге у двух машин отличается. Один снабжен лазерными датчиками (лидарами). На этом беспилотнике используется оригинальную технология распознавания границ проезжей части по косвенным признакам: софт способен работать при отсутствии дорожной разметки. Технология разработана совместно инженерами ГАЗа и учеными из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е Алексеева.

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В боксах на крыше установлены стереокамеры, белый «грибок» на крыше — антенна GPS/ГЛОНАСС приемника

Автопилот на другом автомобиле ориентируется по стереокамерам. Система включает сразу несколько блоков широкоугольных стереопар — таким образом формируется «карта глубин» вокруг всей машины. Их дополняет подсистема ультразвуковых датчиков большого радиуса действия.

Газовцы обещают использовать эти технологии в серийной продукции еще до того, как на дороги выйдут истинные беспилотники. Их применят в системах активной помощи водителю (ADAS) — например, автоторможения или удержания в полосе, которые планируется серийно устанавливаться на автомобили марки ГАЗ.

Уже сейчас для испытаний беспилотников и оценки работы систем ADAS на газовском полигоне построен специальный участок, имитирующий городскую среду. Это позволяет круглый год тестировать работу таких систем. На ГАЗе созданы и проходят полевые испытания несколько машин с системами автопилота различных типов и различных уровней автономности.

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