Филиппинский дилер сделал из «Газели» маршрутку для невысоких людей

Дилер «Группы ГАЗ» на Филиппинах — компания Gazelle Motors — заявляет, что самодельный микроавтобус может вместить 21 сидячего пассажира. Для сравнения в России короткобазная «Газель-NEXT» с 2775-миллиметровой крышей и высотой от пола до потолка 1930 миллиметров вмещает всего 14 пассажиров.
Фото: GAZelle G350 Coaster
Салон максимально упрощён: по периметру расположены лавки, пол покрыт листом рифлёной нержавейки. Для стоячих пассажиров предусмотрено восемь держателей, хотя с учётом высоты салона на уровне 1555 миллиметров, они вряд ли пригодятся. Забота о комфорте и безопасности свелась к установке кондиционера и камер видеонаблюдения — запасного выхода и ремней нет.
Основной вид транспорта в столице Филиппин — Маниле, кустарный микроавтобус Джипни
Внешне филиппинская надстройка выглядит достойно: дизайнеры позаботились о продолжении выштамповок кабины на модуле, не забыли о форточках для пассажиров и камере заднего вида для водителя. В остальном в конструкцию нижегородского грузовичка не вмешивались: под капотом 149-сильный 2,8-литровый турбодизель Cummins ISF, сделанный по лицензии в Китае, коробка передач механическая.
«Группа ГАЗ» экспортирует на Филиппины знакомые россиянам микроавтобусы «ГАЗель-NEXT» и высокой крышей и их каркасные пассажирские версии NEXT Citiline. Однако адаптированные для перевозки людей машины для местных перевозчиков слишком дорогие, поэтому фирме Gazelle Motors пришлось вывести на рынок дешёвый аналог.
Самыми распространёнными филиппинскими «маршрутками» являются самодельные микроавтобусы «Джипни» на шасси японских, китайских и американских внедорожников. Пассажиров перевозят на старых кустарно переоборудованных автомобилях без дверей и окон, так что на выход на рынок GAZelle G350 Coaster — шаг вперёд в вопросах безопасности и комфорта.