Филиппинский дилер сделал из «Газели» маршрутку для невысоких людей

«Группа ГАЗ» экспортирует на Филиппины знакомые россиянам микроавтобусы «ГАЗель-NEXT» и высокой крышей и их каркасные пассажирские версии NEXT Citiline. Однако адаптированные для перевозки людей машины для местных перевозчиков слишком дорогие, поэтому фирме Gazelle Motors пришлось вывести на рынок дешёвый аналог.

Самыми распространёнными филиппинскими «маршрутками» являются самодельные микроавтобусы «Джипни» на шасси японских, китайских и американских внедорожников. Пассажиров перевозят на старых кустарно переоборудованных автомобилях без дверей и окон, так что на выход на рынок GAZelle G350 Coaster — шаг вперёд в вопросах безопасности и комфорта.