Сертифицирована «ГАЗель» с новым отечественным двигателем 3.0

Новый 3,0-литровый бензиновый мотор УМЗ Evotech являеется преемником 2,7-литрового четырёхцилиндрового силового агрегата, который сейчас ставится на семейство «ГАЗелей-NEXT». Принципиальное отличие — появление чугунного блока цилиндров вместо алюминиевого.

Увеличение рабочего объёма на 0,3 литра привело к повышению производительности: мощность «атмосферника» УМЗ выросла с 107 до 122 лошадиных сил, крутящий момент — с 221 до 250 Нм. Как и прежде, ульяновский мотор может работать и на бензине АИ-92, и на компримированном природном газе (метане).

Ещё одно новшество — возможность сочетать 6-скоростную «механику» собственной разработки «Группы ГАЗ» и 150-сильный (320 Нм) американо-китайский турбодизель Cummins/Huadong объёмом 2,8 литра. Ранее 6-ступенчатая коробка передач была доступна на «ГАЗелях» только в тандеме с дизелем Volkswagen.