«Группа ГАЗ» показала новую внешность «ГАЗели NEXT»

По технике изменений не заявлено: разве что фургон для «Газпрома» может быть с безальтернативным битопливным 3,0-литровым мотором УМЗ. Такой агрегат выдаёт 107-120 лошадиных сил и 225-252 Нм в зависимости от используемого горючего (метан или бензин). В кузове у обновлённой машины технологическое оборудование для ремонта и обслуживания газовых сетей.