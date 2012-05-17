Купе Toyota GT 86 обзавелось двунаддувным 320-сильным мотором

Таких показателей тюнерам удалось добиться за счет установки двойного наддува – турбины и механического нагнетателя. Кроме того, спорткупе получило аэродинамический обвес кузова с большим задним антикрылом, спортивную подвеску (дорожный просвет уменьшился до 95 миллиметров), мощные тормозные механизмы, другую выпускную систему, каркас безопасности в салоне, "ковши" с четырехточечными ремнями безопасности, дополнительные контрольные приборы на центральной консоли и 18-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 245/40R18 спереди и 265/35R18 сзади.