Купе Toyota GT 86 обзавелось двунаддувным 320-сильным мотором

Купе Toyota GT 86 обзавелось двунаддувным 320-сильным моторомАтелье Gazoo Racing представило тюнинг-пакет для японского спорткупе
Спортивный партнер компании Toyota – гоночная команда Gazoo Racing – представил программу доработок заднеприводного купе Toyota GT 86, получившую название Sport FR Concept. Она позволяет увеличить мощность двухлитрового оппозитника с 200 до 320 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент с 205 до 421 Нм.
Таких показателей тюнерам удалось добиться за счет установки двойного наддува – турбины и механического нагнетателя. Кроме того, спорткупе получило аэродинамический обвес кузова с большим задним антикрылом, спортивную подвеску (дорожный просвет уменьшился до 95 миллиметров), мощные тормозные механизмы, другую выпускную систему, каркас безопасности в салоне, "ковши" с четырехточечными ремнями безопасности, дополнительные контрольные приборы на центральной консоли и 18-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 245/40R18 спереди и 265/35R18 сзади.
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На данный момент такой автомобиль является только прототипом. О возможности его появления в серии пока не сообщается.