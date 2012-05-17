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Опубликовано 17 мая 2012, 16:41
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Купе Toyota GT 86 обзавелось двунаддувным 320-сильным мотором

Ателье Gazoo Racing представило тюнинг-пакет для японского спорткупе
Ателье Gazoo Racing подготовило программу доработок купе Toyota GT 86, которая позволяет увеличить мощность двухлитрового оппозитника с 200 до 320 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент с 205 до 421 Нм. Для этого в ателье установили на мотор турбину и механический нагнетатель.
Toyota GT 86 Sport FR Concept
Toyota GT 86 Sport FR Concept
© Gazoo Racing
Редакция «Мотора»

Спортивный партнер компании Toyota – гоночная команда Gazoo Racing – представил программу доработок заднеприводного купе Toyota GT 86, получившую название Sport FR Concept. Она позволяет увеличить мощность двухлитрового оппозитника с 200 до 320 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент с 205 до 421 Нм.

© Gazoo Racing

Таких показателей тюнерам удалось добиться за счет установки двойного наддува – турбины и механического нагнетателя. Кроме того, спорткупе получило аэродинамический обвес кузова с большим задним антикрылом, спортивную подвеску (дорожный просвет уменьшился до 95 миллиметров), мощные тормозные механизмы, другую выпускную систему, каркас безопасности в салоне, "ковши" с четырехточечными ремнями безопасности, дополнительные контрольные приборы на центральной консоли и 18-дюймовые колесные диски с покрышками размерности 245/40R18 спереди и 265/35R18 сзади.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Gazoo Racing

На данный момент такой автомобиль является только прототипом. О возможности его появления в серии пока не сообщается.

Источник:Gazoo Racing
Автор:Редакция «Мотора»
Теги:
#GT 86
#Gazoo Racing