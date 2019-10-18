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14:07

Кроссовер Toyota C-HR обзавелся спортивной версией

Марка представила обновленную гамму кроссовера для внутреннего рынка

© Toyota GR Sport
Компания Toyota начала прием заказов на «подогретый» кроссовер C-HR, модернизированный спецподразделением Gazoo Racing. От обычных вседорожников спортверсия отличается оригинальными бамперами, 19-дюймовыми колёсными дисками, креслами с развитой боковой поддержкой и элементами декора.

Обвес Gazoo Racing легко узнать по прямоугольному воздухозаборнику переднего бампера, расположенным снизу противотуманным фарам, брендированным серебристым суппортам и низкопрофильным колесам размерности 225/45 R19. В салоне о спортивном характере напоминают накладки на педали, обшитый кожей фирменный руль GR и серебристая просторчка профилированных кресел.

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Фото: Toyota C-HR GR Sport

Технически C-HR GR Sport отличается более жесткой подвеской с перенастроенными пружинами и амортизаторами, усилителем под днищем, новыми стабилизаторами поперечной устойчивости и перекалиброванным усилителем руля.

Силовых агрегатов тюнинг не коснулся: для Японии C-HR GR Sport предлагается с тем же 116-сильным турбомотором 1.2 литра в паре с 6-диапазонной «механикой» или с электрифицированной установкой эффективной мощностью 122 лошадиные силы, состоящей из 1,8-литрового «атмосферника», 72-сильного электромотора и вариатора. Привод — на передние колеса.

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Фото: Toyota C-HR 2020

«Обычные» обновленные кроссоверы для японского рынка внешне идентичны европейским версиям, представленным 1 октября. После рестайлинга C-HR получили новую мультимедиасистему, модернизированную оптику и локально доработанную внешность.

Продажи C-HR 2020 модельного года в Японии уже начались. Цены начинаются с 2 миллионов 367 тысяч иен (около 1,4 миллиона рублей по текущему курсу), а версия GR Sport обойдется в 2 миллиона 732 тысячи иен (около 1,6 миллиона рублей).

В России базовый дорестайлинговый кроссовер c наддувным двигателем 1.2 литра на «механике» обойдется минимум в 1 миллион 267 тысяч рублей.