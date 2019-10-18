Кроссовер Toyota C-HR обзавелся спортивной версией

Обвес Gazoo Racing легко узнать по прямоугольному воздухозаборнику переднего бампера, расположенным снизу противотуманным фарам, брендированным серебристым суппортам и низкопрофильным колесам размерности 225/45 R19. В салоне о спортивном характере напоминают накладки на педали, обшитый кожей фирменный руль GR и серебристая просторчка профилированных кресел.
Фото: Toyota C-HR GR Sport
Технически C-HR GR Sport отличается более жесткой подвеской с перенастроенными пружинами и амортизаторами, усилителем под днищем, новыми стабилизаторами поперечной устойчивости и перекалиброванным усилителем руля.
Силовых агрегатов тюнинг не коснулся: для Японии C-HR GR Sport предлагается с тем же 116-сильным турбомотором 1.2 литра в паре с 6-диапазонной «механикой» или с электрифицированной установкой эффективной мощностью 122 лошадиные силы, состоящей из 1,8-литрового «атмосферника», 72-сильного электромотора и вариатора. Привод — на передние колеса.
Фото: Toyota C-HR 2020
«Обычные» обновленные кроссоверы для японского рынка внешне идентичны европейским версиям, представленным 1 октября. После рестайлинга C-HR получили новую мультимедиасистему, модернизированную оптику и локально доработанную внешность.
Продажи C-HR 2020 модельного года в Японии уже начались. Цены начинаются с 2 миллионов 367 тысяч иен (около 1,4 миллиона рублей по текущему курсу), а версия GR Sport обойдется в 2 миллиона 732 тысячи иен (около 1,6 миллиона рублей).
В России базовый дорестайлинговый кроссовер c наддувным двигателем 1.2 литра на «механике» обойдется минимум в 1 миллион 267 тысяч рублей.