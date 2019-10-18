Кроссовер Toyota C-HR обзавелся спортивной версией

Продажи C-HR 2020 модельного года в Японии уже начались. Цены начинаются с 2 миллионов 367 тысяч иен (около 1,4 миллиона рублей по текущему курсу), а версия GR Sport обойдется в 2 миллиона 732 тысячи иен (около 1,6 миллиона рублей).

В России базовый дорестайлинговый кроссовер c наддувным двигателем 1.2 литра на «механике» обойдется минимум в 1 миллион 267 тысяч рублей.