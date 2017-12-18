Под отзыв попали машины, проданные с 2011 по 2014 год

Пульс

В России отправят в ремонт 10 тысяч Jeep Grand Cherokee

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18 декабря 2017

Компания Jeep объявила об отзыве на российском рынке 10 тысяч 355 внедорожников Grand Cherokee, проданных в период с ноября 2011-го по сентябрь 2014 года. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

[7 крупнейших отзывов машин в РФ в 2016 году](https://motor.ru/selector/recall-2.htm)

7 крупнейших отзывов машин в РФ в 2016 году

У отзываемых автомобилей обнаружили неправильно установленный брызгозащитный кожух тормозного усилителя. Из-за него вода хуже отводится от усилителя, что повышает риск образования коррозии и проникновения воды внутрь системы.

Подпадает ли внедорожник под действие сервисной акции, можно проверить по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте Росстандарта.

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На сервисе будет заменен кожух и проверена правильность его установки. Все работы для владельцев проведут бесплатно.

Последний раз Grand Cherokee на российском рынке отзывались в мае. Тогда в ремонт отправили почти девять тысяч машин из-за необходимости обновления прошивки коробки передач.

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Какие машины отзывали в России из-за дефектов

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